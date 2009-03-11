کمکهای مالی مردم؛ تکیه گاه دانشگاههای برتردنیا/ همکاری با علم پس ازمرگ

به گزارش خبرنگار مهر، مفهوم واژه انگلیسی Donation به مفهوم بخشش، اهدا یا کمک بلا عوض در فرهنگ کشوری مانند ایران در زمینه های متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد. وقف زمین برای احداث اماکن عمومی، آموزشی یا درمانی، اهدا خون یا عضو برای بیماران نیازمند و بخشش پول به منظور رفع نیازهای مالی افراد ناتوان تعاریفی است که به صورت عمده مفهوم وقف یا بخشش را تحت پوشش خود قرار داده است.

تدوین برنامه های دانشگاههای برتر دنیا بر اساس کمکهای مردمی

با وجود شرکت بسیاری از افراد در چنین فعالیتهایی یکی از مهمترین و اساسی ترین موسسات در ایران از امتیاز بهره مندی از چنین بخششهایی محروم باقی مانده است. دانشگاه از اساسی ترین پایگاه های علمی و تحقیقاتی یک کشور به شمار می رود که پیشرفت و ارتقا در سطح آن به پیشرفت در سطح علمی کشور و در نهایت به ارتقا در سطح زندگی افراد جامعه منجر خواهد شد. پایگاه هایی که در حال حاضر در کشورمان از استفاده چنین منابعی محروم باقی مانده اند.

در مقایسه با کشورهای دیگر در نهایت پی خواهیم برد که قسمت عمده هزینه های دانشگاههای بزرگ جهان توسط افراد خیر و کمکهای مالی آنها به منظور پیشبرد فعالیتهای علمی صورت می گیرد. کمک افراد توانمند جهان به دانشگاهها امری رایج به شمار می رود به شکلی که اکثر این پایگاههای آموزشی بر اساس حضور چنین سرمایه هایی برنامه های سالیانه خود را تدوین می کنند.

125 میلیون دلار کمک مالی از سوی مردم برای تاسیس موسسه تحقیقات بیولوژیکی

برای نمونه می توان به دانشگاه هاروارد اشاره کرد که برای انجام بسیاری از تحقیقات علمی که تاثیر آنها بر علوم جهانی به خوبی محسوس است از مبالغ هنگفتی از کمکهای مردمی استفاده می کند. برای مثال در اکتبر سال 2008 این دانشگاه برای تشکیل موسسه ای جدید برای تحقیقات بیولوژیکی خود توانست بالغ بر 125 میلیون دلار کمک مالی را به سوی دانشگاه جلب کند که به گفته مقامات دانشگاه این مبلغ بزرگترین هدیه ای است که تا به حال دانشگاه دریافت کرده است.

هاروارد آخرین کمک مالی بزرگی را که پیش از این مبلغ دریافت کرده بود را 100 میلیون دلار اعلام کرده است. این مبلغ به منظور انجام برنامه های بین المللی و تحصیلات هنری هزینه شده است.

فردی که این مبلغ بزرگ را به هاروارد اهدا کرده است در سال 1965 از این دانشگاه در رشته تجارت و بازرگانی فارغ التحصیل شده و ثروت خود را در مقام ریاست شرکت تجهیزات پزشکی سوئیس به دست آورده است. وی در سال 2004 نیز بالغ بر 25 میلیون را به منظور گسترش تحصیلات مقطع دکتری به این دانشگاه اهدا کرده بود.

اعلام نیاز به کمکهای مالی بر روی سایتهای دانشگاههای معتبر دنیا

بسیاری از دانشگاههای جهان در صورت احساس نیاز تقاضای کمک مالی خود را بر روی سایتهای خود قرار می دهند. در عین حال صفحه ای رسمی به منظور جذب دائمی کمکهای مردمی در سایت رسمی تمامی دانشگاههای معتبر به چشم می خورد.

در سال 2007 میلادی جمع مبالغ اهدایی به دانشگاهی در ایالات متحده بالغ بر 56 میلیون پوند اعلام شد که به واسطه این مبلغ دانشگاه کالیفرنیا برکلی به ارتقا سطح آموزشی و افزایش تعداد متخصصان این دانشگاه در منصب استاد و متخصص اقدام کرد.

ارائه نوآوریها در دانشگاههای یوتا، البرتا، شیکاگو، ملبورن، تورنتو با کمکهای مالی مردم

دانشگاههای یوتا، البرتا، شیکاگو، ملبورن، تورنتو و بسیاری از دانشگاههای دیگر جهان با اتکا به چنین کمکهایی تاکنون موفق به ارائه نوآوریها، اکتشافات و پیشرفتهای علمی بزرگی شده اند که حتی بر نجات جان انسانها از بسیاری از بیماریهای لاعلاج نیز تاثیراتی قابل تحسین به جا گذاشته است.

درخواست برخی دانشگاههای مطرح دنیا برای وقف اعضای بدن پس از مرگ توسط مردم

اهدای سرمایه یکی از قدیمی ترین برنامه هایی است که سیستمهای اداری کالج ها و دانشگاهها با هدف تاسیس موسسه های جدید تر و پیشرفته تر، خریداری ساختمانهای بزرگتر، بهبود تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی و بسیاری ازاهداف دیگر مورد استفاده قرار داده اند. دریافت کمکهای غیر نقدی از جمله کتاب، جزوه، مقاله، انواع تجهیزات آموزشی- تحقیقاتی و آثار هنری نیز در میان بسیاری دانشگاهها امری رایج به شمار می رود. با جستجو در میان سایت دانشگاههای مختلف به نوعی سیستم وقفی برخورد می کنیم که از مردم درخواست وقف اعضای بدن و یا بدن کامل پس از مرگ را دارند.

برای مثال دانشگاه استنفورد برنامه ای به منظور دریافت نسوج مغزی و یا مغز کامل انسان با هدف بهبود مطالعات در زمینه درمان بیماری بی خوابی در انسان ارائه کرده است که طی این برنامه افراد علاقمند مبتلا به انواع بیماریها از جمله انواع بی خوابی های ناشناخته با عضویت در این برنامه آمادگی خود را در زمینه استفاده از نسوج مغزی خود پس از مرگ در انواع برنامه های تحقیقاتی و علمی اعلام می کنند.

در نمونه ای دیگر در دانشکده پزشکی دانشگاه فلیندرز واقع در آدلایت استرالیا برنامه ای به منظور دریافت بدن افراد پس از مرگ آنها طراحی شده است. در سایت این برنامه از اهدای بدن به این دانشگاه به عنوان یکی از بهترین هدایایی تعبیر شده است که در راستای پرورش نیروهای حرفه ای و بهبود سطح علمی پزشکی می توان به یک دانشگاه اختصاص داد.

همکاری با جهان علم پس از مرگ

به گزارش مهر، اینگونه به نظر می رسد در کشورهای جهان به گونه ای فرهنگ سازی در رابطه با این نوع وقف ها صورت گرفته است که سالانه تعداد زیادی از مردم جامعه در آنها عضو شده و همکاری خود را با جهان علم پس از مرگ خود اعلام می کنند. این در حالی است که در کشوری مانند ایران چنین فعالیتهایی شاید غیر اخلاقی و ناراحت کننده به شمار رفته و افراد ترجیح دهند اعضای بدن خود را پس از مرگ به فردی نیازمند اهدا کنند.

شایان ذکر است که در چنین کشورهایی نیز مخالفت بر سر اهدا بدن یا اعضای بدن به دانشگاهها با هدف انجام آزمایشهای علمی مخالفان سرسختی نیز به دنبال دارد که به تقبیح چنین عملی می پردازند.

ایران کشوری است که متناسب با توانایی ها و سرمایه ای که در آن به آموزش اختصاص داده شده است از سطح علمی نسبتا خوبی در جهان برخوردار است و در صورتی که بتوان جریان کمک های نامحدود مردمی را به سوی این پایگاه ها حیاتی علمی کشور متمایل ساخت به زودی می توان به واسطه مدیریت صحیح مالی و اختصاص مناسب بودجه شاهد جهشهای علمی در تمامی زمینه های علمی کشور بود.