هیئت انتخاب دومین جایزه بزرگ شهید آوینی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجریبی اسامی هیئت انتخاب را به این شرح معرفی کرد، دکتر نورالدین نیک روش، تهیه کننده سینمای مستند، محمدرضا معصوم زادگان، قائم مقام شبکه تهران، فرید فرخنه کیش، کارشناس فرهنگی، وحید موسائیان، کارگردان، رامین حیدری فاروقی، مستندساز، مهدی فرودگاهی، پژوهشگ و نوشین خدامی، تهیه کننده مستند.

این گروه پس از بازبینی بیش از 380 اثر ارسالی به دبیرخانه دوسالانه جایزه بزرگ شهید آوینی، مستند برتر دو سال اخیر سینمای ایران را انتخاب خواهند کرد. هدف از برگزاری جایزه بزرگ شهید آوینی حمایت از ارتقای سینمای مستند و ارج نهادن برنقش و شخصیت ارزشمند شهید آوینی اعلام شده تا همزمان با شانزدهمین سالگرد شهادت وی، مستندهای برتر سال با رویکرد سینمای متعهدانه، انگاره های هویتی تمدن ایران اسلامی و ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس انتخاب و معرفی شوند.

به فیلم های برگزیده هیئت داوران جایزه بزرگ شهید آوینی در مراسمی که اردیبهشت سال 1388 برگزار می شود نشان زرین، سیمین و برنزی شهید آوینی و یکصد سکه بهار آزادی اهدا می شود.