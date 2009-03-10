طرح جامع حمل و نقل ترافیک تهران امروز تصویب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس علی نیکزاد در مراسم تحویل 150 دستگاه مینی بوس و 50 دستگاه نیسان ویژه دهیاریها ساخت کارخانه زامیاد به وزارت کشور که پیش از ظهر امروز برگزار شد گفت: دولت در سال جاری هزار و 600 میلیارد تومان جهت توسعه ناوگان حمل و نقل و خدمات ریلی و مترو و... مساعدت کرده است.

وی با اشاره به اینکه امسال سه هزار و 700 دستگاه مینی بوس و اتوبوس به سیستم حمل ونقل عمومی اضافه شده است گفت: قفل خودروسازی با اتخاذ قراردادهایی با 8 شرکت داخلی باز شده است که سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور حداقل سالانه 200 میلیارد تومان با این شرکتها عقد قرارداد داشته است.

به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور هدف سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور استفاده از اتوبوسهای تولید درون ایران است که شرکت زامیاد یکی از شرکتهای معتبر و قابل تقدیر است که در ارتباط با این شرکتها 800 میلیارد ریال گردش مالی اتفاق افتاده است.

نیکزاد تصریح کرد: از هزار و 624 دستگاه خودرو که سازمان شهرداریها از شرکت زامیاد طبق قرارداد باید دریافت کند هزار مورد آن تحویل گرفته شده است و امروز 170 دستگاه دیگر تحویل گرفته می شود که مابقی آن تا آخر خرداد سال 88 از طرف سازمان دریافت می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید در حدود 7 هزار دستگاه اتوبوس است خاطرنشان کرد: در سال 88 به دنبال حمایت از شرکتهای داخلی با توجه به دو مسئله یکی رعایت کیفیت و توجه به قیمت جهانی هستیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور درباره برنامه های سازمان شهرداریها در ایام نوروز تصریح کرد: در سال 88 پیش بینی می شود که 12 میلیون سفر انجام خواهد گرفت که در این راستا سازمان شهرداریها کشور را به 7 منطقه تقسیم کرده است که اطلاعات گردشگری را از طریق بروشورها و کتابهای راهنما در اختیار شهرداریها قرار می دهد.

به گفته نیکزاد متاسفانه سازمان شهرداریها بیشترین خدمات را در ایام نوروز انجام می دهد اما شاهد بیشترین صدمات و کمترین توجه رسانه ای است.

وی با اشاره به اینکه سازمان شهرداریها برنامه هایی را نیز در جهت حمایت از کاروانهای راهیان نور تدوین کرده است افزود: جمع آوری زباله ها و سرو سامان دادن کارتن خوابها، بازسازی سرویسهای بهداشتی و ارائه امکانات و خدمات مسافرتی به مسافران در ایام نوروز از دیگر اقدامات سازمان شهرداریها خواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور گفت: نگاه جدی به کیفیت و در نظر گرفتن قیمتهای جهانی و داخلی از اصلی ترین معیارها در اتخاذ قرارداد با شرکتهای داخلی در خرید خودرو است.

وی ادامه داد: سازمان شهرداریها تمایلی به استفاده از تولیدات خارج کشور ندارد اما موظف است کیفیت و قیمت محصولات خارجی را با داخل مقایسه کند و تازمانی مقاومت می کند که اختلاف محصولات داخلی با خارجی 20 درصد باشد.

نیکزاد با اشاره به اینکه در باب نوسازی ناوگان مینی بوس مشکلی نداریم گفت: اتوبوسهایی که اکنون در تهران وجود دارد 7هزار و 470 دستگاه است که 15 درصد آن متوقف و 6 هزار و 350 دستگاه تردد می کند که از این تعداد 3 هزار و 750 مورد آن را وزارت کشور ارائه داده است.