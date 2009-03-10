نرخ خرید انواع شیرینی جات در یزد اعلام شد

محمدعلی جلائی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: بر اساس نرخ نامه های ابلاغی نرخ هر کیلو انواع شیرینی درجه یک باقلوا با وزن خالص پنج هزار و 700 تومان، لوز بادام بیدمشکی درجه یک، شش هزار و 300 تومان، لوز پسته درجه یک، شش هزار و 300 تومان، ‌لوز نارگیل درجه یک، دو هزار و 400 تومان، نان نارگیلی درجه یک، سه هزار تومان و نان بادامی شش هزار و 500 تومان است.

وی افزود: همچنین قیمت هر کیلو نان برنجی دو هزار و 400 تومان، قطاب سه هزار و 200 تومان و هر کیلو حاجی بادام دو هزار و 700 تومان است .

جلائی خاطرنشان کرد: قیمتها نسبت به قبل کاهش یافته و تا اطلاع ثانوی و پس از ایام نوروز نیز بر خلاف روال سابق، ثابت خواهند ماند .

وی تصریح کرد: این نرخ نامه از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان صادر و توسط اداره بازرگانی تایید شده و کلیه فروشندگان این صنف موظفند آن را در محل کسب خود درج و بر اساس آن اقدام به فرورش کنند.

جلائی یادآور شد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی واحدهای صنفی، با متصدیان واحدها برابر قانون اداره بازرگانی برخورد خواهد شد.

وی عدم صدور فاکتور، عدم نصب نرخ نامه در واحد صنفی، گرانفروشی و کم فروشی، عرضه تولیدات درجه دو و سه به جای درجه یک و .... را از جمله تخلفاتی اعلام کرد که با آنها برخورد می شود.

باقلوا، قطاب، پشمک، حاجی بادام، نان نارگیلی، نان بادامی، لوزهای بیدمشک، بادام و پسته و ... از مهمترین شیرینی جات سنتی استان یزد است که علاوه بر گردشگران، مردم بومی استان یزد برای پذیرایی در ایام عید از آن استفاده می کنند.