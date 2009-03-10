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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۵۴

تاسیس دانشگاه پیام نور در دو شهرستان خراسان جنوبی بررسی شد

تاسیس دانشگاه پیام نور در دو شهرستان خراسان جنوبی بررسی شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مشکلات تاسیس دانشگاه پیام نور در سربیشه و مود استان خراسان جنوبی بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی ظهر سه شنبه در جلسه پیگیری تاسیس دانشگاه پیام نور در شهرهای سربیشه و مود گفت: دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه دولتی خاورمیانه است و از لحاظ دانشجو ششمین مرکز آموزشی در سطح دنیا محسوب می شود.

ابراهیم تقی زاده با اشاره به اینکه قبل از سال 84 تنها سه مرکز و یک واحد پیام نور در استان فعال بوده است، اظهار داشت: در حال حاضر 12 هزار دانشجو در 10 مرکز و واحد این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

وی به همکاری بیش از 400 استاد با واحدها و مراکز پیام نور در استان اشاره کرد و افزود: پذیرش دانشجو در مراکز و واحدهای این دانشگاه بعد از سال 84 در استان 100 درصد و تعداد رشته‌ ها نیز 400 درصد افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: کلیه پیگیریها توسط دانشگاه پیام نور استان در خصوص راه اندازی دانشگاه در سربیشه و مود جهت اخذ مجوز و فعال شدن واحدهای پیام نور در شهرستان انجام خواهد شد.

فرماندار سربیشه نیز در این جلسه با بیان اینکه دانشگاه و آموزش عالی نقش مهمی در توسعه شهرستان دارد، گفت: آرزوی دیرینه مردم شهرستان سربیشه تاسیس دانشگاه بوده است.

سید علیرضا حسینی تاسیس دانشگاه را موجب رشد و توسعه فرهنگی و اقتصادی شهرستان دانست و افزود: به دلیل اهمیت موضوع استاندار خراسان جنوبی نیز قولهای مساعدی در رابطه با تامین بخشی از هزینه های آن داشته است.

امام جمعه شهرستان سربیشه نیز در این آئین گفت: تنها مسیر توسعه و پیشرفت هر منطقه ای، توسعه در زمینه های علمی است.

حجت الاسلام محسن محمدی با بیان اینکه داشتن بهترین زمینه های توسعه اقتصادی و نداشتن علم کافی موجب وارد کردن هزینه های سنگین در جامعه می شود، افزود: شهرستان سربیشه دارای استعدادهای فراوانی در این رابطه است که باید بیش از پیش توسط مسئولین پیگیری شود.

در این جلسه اعضای هیئت موسس واحد پیام نور سربیشه مشخص و مقرر شد پیگیریهای لازم برای تکمیل مستندات و امکانات مورد نیاز از طرف هیئت موسس انجام شود.

کد مطلب 847102

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