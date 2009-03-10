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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۹

مسلمانان کنگو نیازمند حمایت کشورهای اسلامی هستند

مسلمانان جمهوری کنگو در غرب افریقا به‌شدت نیازمند توجه کشورهای اسلامی هستند تا به آنها در زمینه مقابله با شرایط دشوارشان کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، فاتموتا آمادو نماینده جمهوری کنگو در بیست و یکمین همایش شورای امور اسلامی که روز یکشنبه 18 اسفند ماه در مصر خاتمه یافت گفت: ما از همتایان مسلمان خود می‌خواهیم برای تأمین نیازهای اولیه مسلمانان کنگو ما را یاری کنند.

آمادو گفت: مسلمانان کنگویی زندگی ناخوشایندی دارند، آنها در فقر شدید زندگی می‌کنند و برخی از خانواده‌ها حتی برای افطار خود در ماه مبارک رمضان غذایی ندارند.

وی در ادامه یادآور شد: بسیاری از کودکان به خاطر فقر خانواده‌های خود به آموزش دسترسی ندارند و بیکاری مسلمانان نیز از آموزش ضعیف آنها نشأت گرفته است.

نماینده جمهوری کنگو در بیست و یکمین همایش شورای امور اسلامی گفت: باید پروژه ای با هدف آموزش علمای مسلمان برای امر آموزش مسلمانان کنگو در رابطه با دین راه‌اندازی شود.

کد مطلب 847103

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