مسلمانان کنگو نیازمند حمایت کشورهای اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، فاتموتا آمادو نماینده جمهوری کنگو در بیست و یکمین همایش شورای امور اسلامی که روز یکشنبه 18 اسفند ماه در مصر خاتمه یافت گفت: ما از همتایان مسلمان خود میخواهیم برای تأمین نیازهای اولیه مسلمانان کنگو ما را یاری کنند.
آمادو گفت: مسلمانان کنگویی زندگی ناخوشایندی دارند، آنها در فقر شدید زندگی میکنند و برخی از خانوادهها حتی برای افطار خود در ماه مبارک رمضان غذایی ندارند.
وی در ادامه یادآور شد: بسیاری از کودکان به خاطر فقر خانوادههای خود به آموزش دسترسی ندارند و بیکاری مسلمانان نیز از آموزش ضعیف آنها نشأت گرفته است.
نماینده جمهوری کنگو در بیست و یکمین همایش شورای امور اسلامی گفت: باید پروژه ای با هدف آموزش علمای مسلمان برای امر آموزش مسلمانان کنگو در رابطه با دین راهاندازی شود.
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