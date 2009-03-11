از جزئیات درخواست باشگاه شارجه اطلاعی نداریم/ مربیان زن را معرفی کردیم

نواب نوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باشگاه شارجه امارات از فدراسیون زنان کشورهای اسلامی که مقر آن در ایران است خواستار معرفی چند مربی برای هدایت تیم های این باشگاه شده است، این فدراسیون نیز طی نامه ای از فدراسیون تیراندازی برای معرفی این نفرات درخواست همکاری کرده است.

وی افزود: ما بعد از بررسی مربیان زن کشورمان سه تن از مربیانی که دارای درجه بین المللی هستند را به این فدراسیون معرفی کرده ایم اما از چگونگی درخواست باشگاه شارجه و اینکه این مربیان زن در چه مقطعی و چگونه در این باشگاه فعالیت خواهند کرد بی اطلاعیم.

دبیر فدراسیون تیراندازی خاطر نشان کرد: اگر فعالیت این مربیان در باشگاه شارجه قطعی شود برای اولین بار شاهد حضور مربیان زن ایران درخارج از کشور خواهیم بود . پیش از این احمدرضا هامونی حقیقت مربی تیم اهداف پروازی کشورمان واولین مربی بین المللی در سطح آسیا با چند تیرانداز خارجی به عنوان مربی مشاور و برنامه ریز همکاری کرده بود.

وی تصریح کرد: فدراسیون تیراندازی به منظور ارتقاء سطح مربیان و داوران ایرانی برنامه های زیادی را با همکاری کنفدراسیون آسیا در سال آینده به اجرا در می آورد که در همین راستا مدتی پیش شاهد برگزاری یک دوره بین المللی داوری در ایران بودیم.

نوری افزود: یک دوره داوری بین المللی درجه B سال آینده در تهران برگزار می شود که حضور نمایندگان ایران در این دوره مشروط به آشنایی با زبان انگیلسی و شرکت در دو دوره ارتقاء داوری پیش از پایان سال جاری و اردیبهشت ماه سال آینده خواهد بود.