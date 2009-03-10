پیروزی شاگردان دوستی برابر تیم اماراتی/ کاظمیان با تیم زیر 17 سال تمرین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان که برای برگزاری اردوی یک هفته ای عازم امارات شده بود شب گذشته در دومین دیدار تدارکاتی در این کشور برابر تیم دسته اولی "فابکسی" با نتیجه 4 بر صفر به پیروزی دست یافت.

حسین کریمی 2 گل، مسیح زاهدی و پیمان رنجبر هر کدام یک بار برای تیم ایران گل زدند.

همچنین حمید رضا آصفی سفیر ایران در امارات و جواد کاظمیان بازیکن ایرانی تیم "عجمان" این بازی را از نزدیک تماشا کردند.

آصفی پس از پایان این بازی ضمن تقدیر و تشکر از بازیکنان و کادر فنی زیر 17 سال برای قهرمانی در مسابقات نوجوانان آسیا به آنها بار دیگر تاکید کرد که بر روی قول خود ایستاده است و این تیم به پاس قهرمانی در آسیا یک هفته میهمان سفارت ایران در ابوظبی خواهد بود.

تیم زیر 17 سال کشورمان از ساعت 10 تا 12 امروز و 19تا 21 امشب تمرینات آماده سازی خود را پیگیری می کند که در تمرین صبح امروز جواد کاظمیان با بازیکنان این تیم تمرین کرد.

شاگردان علی دوستی عصر فردا و در سومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی امارات به مصاف تیم امید یا جوانان الشباب می روند. پیش از این قرار بود این بازی شب گذشته برگزار شود اما به علت سفر تیم بزرگسالان الشباب به ایران ، این دیدار به چهارشنبه موکول شد.