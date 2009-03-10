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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۱۰

بررسی اعتراضات صنفی دانشجویان/

هیئت ویژه وزارت علوم از دانشگاه تفرش بازدید کردند

هیئت ویژه وزارت علوم از دانشگاه تفرش بازدید کردند

هیئتی متشکل از معاون و مدیران کل وزارت علوم، مشاور جوان وزیر علوم و مشاور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در پی درخواست دانشجویان از دانشگاه تفرش بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از دانشجویان دانشگاه تفرش 17 اسفند ماه در انتقاد به آنچه تحت عنوان مشکلات صنفی و آموزشی عنوان می کنند مقابل ساختمان وزارت علوم در شهرک قدس تجمع کردند.

دانشجویان با تاکید بر اینکه خواسته هایشان کاملا صنفی است مشکلات آموزشی و مدیریتی این دانشگاه را عامل حضور در مقابل وزارت علوم و تصمیم برای مذاکره با مقامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عنوان می کردند.

محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم، رضا عامری قائم مقام معاون آموزشی وزارت علوم، غلامرضا خواجه سروی قائم مقام معاون فرهنگی وزارت علوم، مصطفی نوروزی مشاور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، علی اصغر زارعی مشاور وزیر علوم و علیرضا هاشمی گلپایگانی مشاور جوان وزیر علوم برای بررسی خواسته های دانشجویان دانشگاه تفرش در حال بازدید از این دانشگاه هستند.

حمید عظیمی دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تفرش در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید حضور این هیئت در دانشگاه تفرش گفت: دکتر خواجه سروی و مهندس نوروزی با دانشجویان صحبت کردند. مقرر شده دکتر هاشمی گلپایگانی و دکتر عامری با کارکنان و دکتر ملاباشی و دکتر زارعی نیز با اعضای هیئت علمی دانشگاه صحبت کنند و اتفاقات و وضعیت دانشگاه را ریشه یابی کنند.

کد مطلب 847126

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