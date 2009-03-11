4100 بلیت وسایل نقلیه عمومی در آذربایجان غربی پیش فروش شد

بابک طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، با اشاره به آغاز سفرهای نوروزی افزود: این تعداد بلیت علاوه بر دفاتر شرکتهای حمل و نقل مسافری استان از طریق سایتهای اینترنتی این شرکتها نیز صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون کلیه شرکتها و موسسات حمل و نقل استان مجهز به سیستم رایانه ای صدور بلیت و صورت وضعیت شده اند، بیان داشت: 96 شرکت و شعبه و 14 نمایندگی فعال در مناطق محروم وظیفه حمل و نقل مسافری را در ایام نوروز به عهده دارند.

به گفته طالبی پیش بینی می شود بیش از یک میلیون مسافر در ایام نوروز توسط این بخشها در داخل استان و یا از استان به خارج از استان جابجا شوند.

طالبی با بیان اینکه 14 پایانه مسافربری در سطح استان فعال هستند، اظهار داشت: با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده با شهرداران شهرهای مختلف استان، طی جلسات مرتبط با ستاد نوروزی، این پایانه ها آماده ارائه خدمات به مسافران در ایام نوروز هستند و عموم مردم می توانند برای تهیه بلیت از طریق شبکه های اینترنتی نیز اقدام کنند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان با بیان اینکه سالانه بیش از 14 و نیم میلیون مسافر در سطح استان با وسایل نقلیه عمومی مسافربری جابجا می شوند، خاطرنشان کرد: این تعداد مسافر توسط دو هزار و 500 وسیله نقلیه که شامل 890 دستگاه اتوبوس، 500 دستگاه مینی بوس و یک هزار و 112 دستگاه سواری کرایه بین شهری جابجا خواهند شد.

طالبی در ادامه با اشاره به تشکیل اکیپ بازدید از توقفگاه های بین شهری در استان اظهار داشت: این اکیپ که متشکل از بازرسان ستاد اقامه نماز، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل حمل و نقل و پایانه ها است، به صورت مستمر و از یک ماه پیش از نمازخانه ها، رستورانها و مجتمعهای خدمات رفاهی فعال در سطح استان بازدید به عمل می آورند تا این مکانها در ایام نوروز با کیفیت بهتری آماده ارائه خدمات به هموطنان باشند.

وی با اشاره به افتتاح پل میانگذر دریاچه ارومیه و تسهیل در عبور و مرور مسافران نورزی به استان نیز گفت: این اداره کل وظیفه مدیریت ترافیک جاده میانگذر را بر عهده دارد و در این راستا هماهنگیهای لازم با پلیس راه و اداره کل راه و ترابری استان به عمل آمده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان اضافه کرد: همچنین به جز وسایل نقلیه سنگین اعم از کامیون و اتوبوس و تریلی، عبور تمامی خودروها و کامیونتهای کوچک از روی پل در تمامی ساعات شبانه روز میسر است و اقدامات لازم در جهت تسهیل در تردد مسافران نوروزی از این مسیر از جمله زیباسازی و پاکسازی اطراف سازه پل و ایجاد سرویسهای بهداشتی به عمل آمده است.