270 میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری در کشور تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد عزیززاده پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از مراکز پرورش ماهی گلستان افزود: همچنین تا سه ماه آینده نیز 438 میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری تکثیر و در آبهای کشور رهاسازی می شود.

وی اجرای این طرح را در حفظ و صیانت از گونه های باارزش ماهیان در آبهای کشور مفید دانست و خواستار برنامه ریزی برای گسترش این طرح شد.

عزیززاده از آغاز تخمگیری از ماهیان خاویاری برای تولید لارو در مراکز تکثیر بچه ماهیان خاویاری کشور خبر داد.

علی اکبر پاسندی مدیرکل شیلات گلستان نیز گفت: در سال جار ی 45 میلیون قطعه انواع بچه ماهیان در استان تولید شد که از این شمار پنج میلیون و 700 هزار قطعه ماهیان خاویاری است.

وی افزود: اکنون 60 درصد انواع بچه ماهیان خاویاری کشور در مراکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری این استان صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: این انواع بچه ماهیان استخوانی که شامل سفید، کلمه و کپوردریایی بوده برای حفظ بازسازی ذخائر در دریا رهاسازی شد.

وی خاطرنشان کرد: پیشگیری از صید غیرمجاز در سواحل استان گلستان همکاری تمام دستگاه های لشکری و کشوری را در استان طلب می کند و برای کاهش و از بین بردن پدیده صید غیرمجاز، ایجاد اشتغال برای اقشار مختلف و ارتقاء فرهنگ مشارکت حاشیه نشینان در حفظ این ثروت ملی برای خود و نسلهای آینده حائز اهمیت است.

سالانه حدود 15 هزار تن انواع ماهیان گرم آبی و سردآبی در گلستان تولید می شود.