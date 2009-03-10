زنان 51.8 درصد اعتبارات بخش تعاونی را به خود اختصاص داده اند

رویا دیوان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: یکی از سیاست های دولت نهم جهت اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری طرح های اقتصادی زودبازده است که در این زمینه تعداد 2 هزار 922 نفر از زنان استان مشمول این طرح قرار گرفته اند و این طرح در زمینه های خدمات و صنعت و کشاورزی بوده است.

وی تصریح کرد: در زمینه تعاونی های زنان در استان اقدامات جدی صورت گرفته است و تعداد 415 تعاونی در بخش های صنعتی، خدمات و کشاورزی به ثبت رسیده است و مشغول فعالیت هستند.

دیوان بیگی اضافه کرد: 51.8 درصد تعاونی ها در استان کرمان در اختیار بانوان است و 39 درصد اعتبارات را نیز جذب کرده اند.

وی افزود: با همکاری مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری اعتباری بالغ بر 250 میلیون ریال جهت 5 طرح اشتغالزایی در زمینه های مختلف جذب شده است و همچنین 5 طرح اشتغالزایی در کانون فرهنگی اجتماعی شهرستان های جنوب استان راه اندازی شده است.

وی گفت: طبق آخرین آمار نرخ بیکاری در کرمان به 9 درصد کاهش یافته است.

دیوان بیگی عنوان کرد: در زمینه تاکسی بیسیم نیز 75 نفر در کرمان مشغول بکار شده اند که تاثیر بسیار مطلوبی بر بالا رفتن امنیت اجتماعی زنان داشته است.

