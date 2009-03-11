به گزارش خبرنگار مهر، "برخورد خیلی نزدیک" نخستین تجربه کارگردانی میهن‌دوست در سینمای حرفه‌ای است که سالها تجربه فعالیت مطبوعاتی دارد و برای ساخت این فیلمنامه چند سالی صبر کرد تا ورودی تأثیرگذار به عرصه کارگردانی داشته باشد.

وی که در عرصه نقد و تحلیل نیز بیشتر بر مقوله فیلمنامه و کارگردانی متمرکز است، از تجربه‌های مطبوعاتی خود در هر دو رشته برای ورود به عرصه سینمای حرفه‌ای بهره برده است. این گونه است که با نگارش فیلمنامه "برخورد خیلی نزدیک" که از ابتدای شکلگیری تا ساخت دچار تغییراتی در نام فیلم، پرداخت روابط و ... شد هر دو تخصص را تجربه کرد.

این نویسنده / کارگردان از وجهه تحلیلگری خود در طول شکلگیری نخستین فیلمش نیز بهره برد و نسخه‌های مختلف فیلمنامه را در اختیار سینماگران و متخصصان مختلف قرار داد. حاصل این تعامل‌ها تغییراتی بود که در شخصیت‌پردازی، ساختار روایی، چینش اتفاقات و البته پایان قصه ایجاد و موجب رسیدن به نسخه تولیدی شد.

"برخورد خیلی نزدیک" قصه روابط درهم پیچیده دو زوج معاصر و امروزی است که البته ساختار روایی به گونه‌ای قضاوت مخاطب را نیز به چالش می‌کشد. روایت و چینش اتفاقات در فیلم تابع الگویی آشناست که تصادف پایانی در ابتدای کار به تصویر درآمده و بخش میانی تا رسیدن به این پایان نیز با حرکت در زمان و مکان روایت می‌شود.

هر چند به نظر می‌آید چینش ارتباط‌های این دو زوج که مربعی تازه از روابط را می‌سازند، برگ برنده فیلم باشد اما به نظر می‌آید مهمترین وجه این قصه را باید در پرداخت و روایتی دانست که قضاوت مخاطب را به چالش می‌کشد. در واقع پیوند این دو وجه در کنار یکدیگر است که "برخورد خیلی نزدیک" را از سطح فیلمی صرفاً جسورانه ارتقاء می‌دهد.

فیلم داستان رابطه دو دوست دوران نوجوانی به نام نرگس (آنا نعمتی) و ناهید (لادن مستوفی) است که پس از سالها در موقعیتی که اولی یک زندگی عاشقانه و دومی زندگی شکست‌خورده دارد، با هم برخورد می‌کنند. چینش روابط زمان حال این دو زن به شدت متکی بر پیشینه دوستی آنها و طبعاً آنچیزی است که باید وامدار گذشته باشد.

از آنجا که شرط‌بندی و کل کل کردن در گذشته رابطه نرگس و ناهید محلی از اعراب دارد، می‌توان شرط‌بندی آنها را بر سر اثبات وفاداری امیر (شوهر نرگس - حمیدرضا پگاه) باور کرد. به این ترتیب پس از معرفی اولیه شخصیت‌ها و روشن شدن جرقه شرط‌بندی بین نرگس و ناهید، قضاوت مخاطب همگام با سیر تدریجی اطلاعات شکل می‌گیرد.

از آنجا که سیر روایت در بخش میانی هم تابع روایت خطی نبوده و از نقطه نظر این چهار شخصیت به تصویر درمی‌آید، تمهیداتی سنجیده شده تا ماجرا از نقطه نظر هر یک از آنها روایت شود. در واقع روایت نرگس، امیر و کاوه (دوست و همکار امیر - سروش صحت) بر اساس روند تحقیقاتی پرونده به تصویر درمی آید.

اما با توجه به اینکه ناهید بر اثر تصادف در کما به سر می‌برد، پیدا شدن دفتر خاطرات وی در بازرسی منزلش، کمک می‌کند تا این روایت‌های متعدد و گاه متناقض در کنار یکدیگر به روایت اصلی و آنچه در واقعیت اتفاق افتاده منجر شود.

هر چند از ابتدا همراهی مخاطب با نرگس (به واسطه حضور او و غیبت ناهید) قرار می‌گیرد اما در ادامه این شیوه روایت کمک می‌کند تا نقطه دید محدود مخاطب بسط پیدا کند. به این ترتیب هر بار که تعریفی جدید به قصه وارد می‌شود، مخاطب دچار بازنگری در قضاوت خود می‌شود.

حتی در موقعیتی که به نظر می‌آید همه چیز روشن شده نیز این ساختار کمک می‌کند تا با طراحی یک دور تسلسل طنز در انتهای فیلم، به نوعی قضاوت پایانی نیز دچار چالش شده و کمترین تأثیر آن بر مخاطب این باشد که در حکم صادر کردن و قضاوت اندکی تأمل کند.

"برخورد خیلی نزدیک" فیلمی است با محوریت مربعی از روابط جسورانه دو زوج که امتیاز آن در شیوه روایتی ساختارشکن است که قضاوت مخاطب را به چالش می‌کشد.

فیلم سینمایی "برخورد خیلی نزدیک" داستان تصادفی در یک بزرگراه است که راننده هر دو ماشین خانم هستند. راننده ماشین عقبی در پی مصدومیت شدید به بیمارستان منتقل شده و به کما می‌رود. افسر رسیدگی‌ به پرونده به ماهیت و شکل تصادف شک می‌کند.

لادن مستوفی، آنا نعمتی، حمیدرضا پگاه، شاهرخ فروتنیان، سروش صحت، رامین راستاد و نرگس صفدریان بازیگران، محمد خزاعی تهیه‌کننده، فرشاد محمدی فیلمبردار، مهران ملکوتی صدابردار، شیوا رشیدیان طراح صحنه و لباس، مهرداد میرکیانی طراح گریم و مرتضی متولی مدیر تولید فیلم هستند.