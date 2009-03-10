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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۳

قالیباف:

ایستگاه مترو میدان انقلاب تا پایان سال افتتاح می شود

ایستگاه مترو میدان انقلاب تا پایان سال افتتاح می شود

شهردار تهران از افتتاح ایستگاه مترو میدان انقلاب پیش از پایان سال 87 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان این مطلب اظهار کرد: فروردین سال آینده نیز چند ایستگاه از توسعه بخش شمالی خط یک مترو تهران به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: اگر 217 کیلومتر مترو در تهران احداث کنیم می توانیم براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی 30 درصد جایه جایی مسافر را با مترو انجام دهیم.

شهردار تهران تصریح کرد: بر اساس مصوبه مجلس باید 75 درصد سفرها با حمل و نقل عمومی انجام شود که از این میزان 30 درصد سهم جابجایی مترو است حال باید تصمیم گرفت که این سهم را انتهای برنامه 5 ساله محقق کنیم یا در برنامه 20 ساله طرح جامع.

وی تاکید کرد: ما می توانیم در برنامه ریزیهای 5 ساله یایتخت ساخت مترو را تسهیل کرده و زمان اجرای طرح جامع را کوتاهتر کنیم.

قالیباف تصریح کرد: می توانیم 217 کیلومتر مترو تا پایان برنامه 5 ساله احداث کنیم و متروی تهران نیز اعلام کرد که توان اجرایی این کار را دارد و فقط مشکلات مالی وجود دارد.

به گفته شهردار تهران باید سرفاصله حرکت قطارها را به دو دقیقه رساند و حتما با این کار می توان 30 درصد بار جابجایی مسافر را برعهده گرفت.

وی تاکید کرد: مترو کرج جز مترو تهران محسوب نمی شود و در احداث 217 کیلومتر مترو فقط خطوط داخلی شهر تهران در رینگ داخلی شهر به حساب می آید.

قالیباف ادامه داد: هم اکنون نیز با کاهش سرفاصله حرکت قطارها می توانیم 30 درصد حمل و نقل عمومی با مترو را محقق کنیم اما تلاش ما این است که با توسعه خطوط مترو امکان جابجایی تعداد زیادی از مسافران را در سراسر شهر فراهم کنیم و با ایجاد شبکه مترو دسترسی به نقاط مختلف تهران را امکانپذیر کنیم.

کد مطلب 847137

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