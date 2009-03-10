ایستگاه مترو میدان انقلاب تا پایان سال افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان این مطلب اظهار کرد: فروردین سال آینده نیز چند ایستگاه از توسعه بخش شمالی خط یک مترو تهران به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: اگر 217 کیلومتر مترو در تهران احداث کنیم می توانیم براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی 30 درصد جایه جایی مسافر را با مترو انجام دهیم.

شهردار تهران تصریح کرد: بر اساس مصوبه مجلس باید 75 درصد سفرها با حمل و نقل عمومی انجام شود که از این میزان 30 درصد سهم جابجایی مترو است حال باید تصمیم گرفت که این سهم را انتهای برنامه 5 ساله محقق کنیم یا در برنامه 20 ساله طرح جامع.

وی تاکید کرد: ما می توانیم در برنامه ریزیهای 5 ساله یایتخت ساخت مترو را تسهیل کرده و زمان اجرای طرح جامع را کوتاهتر کنیم.

قالیباف تصریح کرد: می توانیم 217 کیلومتر مترو تا پایان برنامه 5 ساله احداث کنیم و متروی تهران نیز اعلام کرد که توان اجرایی این کار را دارد و فقط مشکلات مالی وجود دارد.

به گفته شهردار تهران باید سرفاصله حرکت قطارها را به دو دقیقه رساند و حتما با این کار می توان 30 درصد بار جابجایی مسافر را برعهده گرفت.

وی تاکید کرد: مترو کرج جز مترو تهران محسوب نمی شود و در احداث 217 کیلومتر مترو فقط خطوط داخلی شهر تهران در رینگ داخلی شهر به حساب می آید.

قالیباف ادامه داد: هم اکنون نیز با کاهش سرفاصله حرکت قطارها می توانیم 30 درصد حمل و نقل عمومی با مترو را محقق کنیم اما تلاش ما این است که با توسعه خطوط مترو امکان جابجایی تعداد زیادی از مسافران را در سراسر شهر فراهم کنیم و با ایجاد شبکه مترو دسترسی به نقاط مختلف تهران را امکانپذیر کنیم.