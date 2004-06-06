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۱۷ خرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۵۷

سرپرست سپاهان درگفتگو با" مهر":

كاظمي براي رفتن صحبتي به ميان نياورده است

بعيدميدانم آقاي كاظمي بدون هماهنگي با باشگاه سپاهان بخواهندهدايت تيم پاس را برعهده بگيرند.

به گزارش خبرنگار" مهر" عباس رمضاني سرپرست تيم سپاهان اصفهان با بيان مطلب فوق افزود: طبق توافقي كه با آقاي كاظمي داشته ايم، ايشان تا پايان رقابتهاي جام حذفي دركنارسپاهان خواهند بود وقراراست پس ازآن تصميم گيري درخصوص آينده صورت گيرد. ضمن اينكه باشگاه سپاهان براي انتخاب مربي فصل آينده تا زمانيكه وضعيت آقاي كاظمي مشخص نشود، اقدامي نخواهد كرد. 

وي ادامه داد: درهرصورت ايشان تاالان درخصوص پيوستن به پاس صحبتي به ميان نياورده ودرحال آماده سازي تيم براي ديدار روزجمعه مقابل فولاد هستند.
رمضاني درمورد جذب بازيكنان جديد خاطرنشان كرد: قطعا حضوربازيكنان تازه نيازمند درخواست سرمربي تيم وتاييد مديريت باشگاه است وتا زمانيكه سرمربي فصل آينده به طوردقيق مشخص نشود، نمي توان نسبت به جذب بازيكن تازه اقدامي صورت داد.

کد مطلب 84714

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