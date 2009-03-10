به گزارش خبرنگار مهر، محمد روح‌اللهی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کاهش تعرفه تلفن ثابت سال آینده با وجود شرایط حال حاضر بعید است ولی در هر صورت این سازمان رگولاتوری است که باید تصمیم نهایی را بگیرد.

وی درباره شبکه IN سراسری اظهار داشت: شبکه IN دی ماه امسال از زیرساخت به شرکت مخابرات ایران واگذار شد که تا سه ماه آینده IN به نیابت از مخابرات ایران بر مخابرات تهران واگذار می‌شود.

روح اللهی در ادامه با بیان اینکه تاکنون 1668 مشترک در SMS سنتر مخابرات تهران رجیستر کرده‌اند که منطقه 2 تهران بیشترین ثبت‌نام کننده را داشته است، تصریح کرد: هم اکنون مشغول رایزنی با اپراتور اول برای برقراری این سرویس هستیم که در مرحله مذاکرات فنی و حقوقی و مباحث اینترکانکشن است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران همچنین از برنامه واگذاری کامل بخش تلفن همگانی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: اکنون شعب و راه‌اندازی تلفن‌های همگانی به بخش خصوصی واگذار شده و این بخش 45 هزار و 500 تلفن در استان تهران نصب کرده است.

روح ‌اللهی با اشاره به اینکه بخش خصوصی قصد دارد 11 هزار شماره جدید نیز به شبکه تلفن همگانی اضافه کند، خاطرنشان کرد: همچنین مخابرات تهران 28 هزار شماره در اختیار این استان را به بخش خصوصی واگذار می‌کند.