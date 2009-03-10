هنر کاریکاتور در رسانه های کشور جدی گرفته نشده است

صالح رزم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: امروز نقش کاریکاتور در مطبوعات کشور و بخصوص مطبوعات محلی بسیار کم رنگ شده است.

وی با اشاره تاثیر گذاری کاریکاتور در انتقال پیام افزود: هنر کاریکاتور در انتقال پیام بسیار سریعتر از متن و خبر است و تاثیر عمق تری برخواننده می گذارد اما به دلیل برخی سوء استفاده ها از کاریکاتور در مقطع خاص سبب شد به جایگاه کاریکاتور لطمه بخورد و به دلایلی مدیر مسئولان رسانه ها تمایلی به استفاده از این هنر در جراید نشان ندهند.

رزم حسینی افزود: کاریکاتور از جایگاه خود در رسانه ها فاصله گرفته است و متاسفانه در کشور تنها چند نشریه تخصصی خاص به کاریکاتور می پردازند و تعداد رسانه های سراسری که از این هنر استفاده می کنند نیز کاهش یافته است.

وی گفت: برخی افراد نیز تنها کار سیاسی می خواهند و کاریکاتور کمتر به سمت حوزه های دیگر همچون اجتماعی و فرهنگی تمایل پیدا کرده است و این دیدگاه به کاریکاتور ضربه زده است.

رزم حسینی افزود: خوشبختانه اخیرا برخی از مدیران به جایگاه کاریکاتور پی برده اند و سعی می کنند در انتقال پیامها و فرهنگ سازی از این هنر استفاده کنند که در صورت بروز این دیدگاه در جامعه به زودی جایگاه این هنر تثبیت خواهد شد.

صالح رزم حسینی کاریکاتوریست کرمانی اخیرا جوایز جشنواره های کاریکاتور اتیوپی، چین و کره جنوبی را کسب کرده است.