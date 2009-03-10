نرخ کالاها در سمنان پنج درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، اکبر صیادجو ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان سمنان گفت: قیمت کالاها در ماه جاری نسبت به ماه گذشته با کاهش مواجه شده اند .

وی با اشاره به اینکه خواروبار، لوازم خانگی، مواد بهداشتی و آرایشی 5 درصد کاهش داشته است، گفت: همچنین در بخش مواد پروتئینی با کاهش 10 درصدی، در سیمان با کاهش 35 درصدی، در بخش تیرآهن 12 تا 16 درصد، میلگرد 35 درصد، لوزام صوتی و تصویری 20 درصد در سمنان کاهش قیمت داشته ایم.

وی تصریح کرد: قنادان 10 درصد، اغذیه فروشان پنج درصد و چلوکبابی هفت درصد داوطلبانه نرخهای خود را کاهش داده اند .

وی با اشاره به کاهش نرخ این کالاها در بازار سمنان ریال تصریح کرد: در مقابل نرخ مرغ در سمنان 20 درصد و تره بار هشت درصد افزایش داشته است .

صیادجو از انتخاب مجمع امور صنفی سمنان به عنوان واحد نمونه کشوری خبر داد و گفت: اقداماتی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای پرمصرف در شب عید صورت گرفته است.

رئیس مجمع مشترک امور صنفی سمنان با همکاری شهرداری و سازمان بازرگانی بازارچه هایی در ورودی شهر جهت تامین کالاهای مورد نیاز دایر می شود.

به گفته وی، نظارت بر بازار و بازرسی مناسب را از جمله دلایل کاهش قیمتها است، که برای کنترل بازار شب عید دهها بازرس ویژه فعال شده اند .

صیاد جو تصریح کرد: برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی نیز در 11 رشته شغلی مرتبط و مورد نیاز مسافران 292 واحد صنفی در تعطیلات نوروز کشیک بوده و خدمات لازم را ارائه می کنند.