قیمت انواع کالا در گیلان همچنان رو به کاهش است

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قیمت مصرف کننده آب مقطر(als) و آب شیشه شوی شرکت آب مقطر و پلاستیک لوشان 10درصد یعنی از هر لیتر هزار و890 ریال به یک هزار و700 ریال کاهش یافته است.
وی عنوان کرد: قیمت مصرف کننده کیسه پلی پروپیلین شرکت کیسه گیلان از هر کیلو 26هزارریال به 14 هزار و 500 ریال و همچنین قیمت هر کیلو رول کیسه نیز 44 درصد یعنی از 25 هزار ریال به 14 هزار ریال کاهش یافته است.
رئیس سازمان بازرگانی گیلان گفت: قیمت انواع نایلون دوخت، شیرینگ و رول شرکت تولیدی گیلانه پلاستیک 22 درصد و قیمت انواع کلوچه، ویفر و غلات حجیم شده در سطح بازار هم سه درصد کاهش یافته است.
امینی گفت: قیمت مصرف کننده رادیاتور پروفیلی (اکستروژن) مدل کریستال گروه صنعتی ایران رادیاتور9 درصد یعنی از 40 هزار ریال به 36 هزار و 500ریال و مدل تروپیکال 14درصد یعنی از 69هزار ریال به 59 هزارریال کاهش یافته است.
وی ابراز داشت: قیمت مصرف کننده لوازم بهداشتی شرکت تولیدی تارکا پنج درصد و همچنین قیمت انواع آجر شرکت تولیدی عمران البرز 16درصد کاهش یافته است.
این مسئول در بازرگانی گیلان یادآور شد: قیمت انواع لوله (pvc) شرکت تولیدی عچسب کاران حدود 20 درصد و همین طور قیمت مصرف کننده انواع نایلکس دو رنگ و پلاستیک گلخانه ای حدود 25درصد کاهش یافته است.
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