حمایت از قهرمانان ملی را وظیفه خود می دانیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی آبادی که دوشنبه شب در جشن خداحافظی و تجلیل از 4 قهرمان نامی ورزش ایران ( هادی ساعی ، حسین رضا زاده ،علیرضا حیدری و علی دایی ) در تالار وزنه برداری مجموعه ورزشی آزادی تهران سخن می گفت ، افزود: فرهنگ اسلامی و ملی ایرانیان ایجاب می کند از ورزشکارانی که درعرصه های مختلف بین المللی برای ایران اسلامی کسب افتخار کرده اند تجلیل و قدردانی شود.

علی‌آبادی اضافه کرد: این فرهنگ ماست که اگر از قهرمانان قدردانی نکنیم شکر خدا را به جای نیاورده‌ایم. خوشحالم که افشارزاده در کمیته ملی المپیک این کار را انجام داد تا بتوانیم تشکر خود را نسبت به این چهار نفر به جای آوریم.

رییس کمیته ملی المپیک به تلاش های خستگی ناپذیر ورزشکاران در راه کسب افتخار اشاره کرد و افزود:‌ تجلیل از قهرمانان ملی، فرهنگ و انگیزه های قهرمانی را در بین ورزشکاران و جامعه ورزش اشاعه می دهد و وظیفه سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک است که در همه حال از قهرمانان ملی ورزش کشور حمایت های مادی و معنوی لازم را انجام دهند .

در این مراسم از هادی ساعی پرافتخارترین ورزشکار ایران در المپیک ، حسین رضازاده دارنده 2 مدال طلای المپیک و قهرمان چندین دوره رقابت های جهانی ،علیرضا حیدری مرد شش مداله کشتی ایران و علی دایی آقای گل جهان و سرمربی فعلی تیم ملی فوتبال کشورمان به پاس سال ها موفقیت و کسب مدال در میادین بین المللی تجلیل به عمل آمد.