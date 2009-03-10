انتشار 1500 عنوان کتاب در دو سال برای کودکان و نوجوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره کتاب این آثار را که در سال‌های 1385 و 1386 منتشر شده است، با تشکیل 5 گروه داوری مورد ارزیابی قرار می‌دهد و از بین آنها روز 24 اسفند طی آئینی برگزیدگان کتاب کودک را معرفی می‌‌کند.



داستان تالیف، داستان ترجمه، شعر، گرافیک و صفحه‌آرایی، چهار رشته‌ای است که کتاب‌های کودک در آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.



در عین حال 100 عنوان کتاب نیز در گروه انقلاب و امام خمینی (ره) به مناسبت سی‌‌امین سالگرد پیروزی انقلاب شامل کتاب‌های کودک و نوجوان منتشر شده در سی سال گذشته، قرار گرفته است.



این جشنواره صبح روز 18 اسفند در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون واقع در خیابان حجاب تهران آغاز شده است و 30 ناشر کتاب‌های کودک آثار خود را از نخستین روز برپایی جشنواره در نمایشگاهی ارایه کرده‌اند.



برپایی نمایشگاه عرضه و فروش کتاب توسط ناشران و غرفه‌های ویژه دیدار هنرمندان و نویسندگان صاحب‌نام کتاب‌های کودک، در کنار برپایی نشست‌های تخصصی، از جمله برنامه‌های این جشنواره است.



ایجاد فرصتی مناسب برای ارتباط نزدیک بین دست اندرکاران عرصه نشر کتاب و مخاطبین اصلی کتاب‌های کودک و نوجوان و در معرض دید قرار دادن 2 سال تلاش و فعالیت ناشران این کتاب‌ها از جمله اهداف این دوسالانه فرهنگی است.

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