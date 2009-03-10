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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۳۴

انتشار 1500 عنوان کتاب در دو سال برای کودکان و نوجوانان

انتشار 1500 عنوان کتاب در دو سال برای کودکان و نوجوانان

سیزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان در حالی پذیرای بازدیدکنندگان است که نمایشگر حدود 1500 کتابی است که در دو سال گذشته در این عرصه منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره کتاب این آثار را که در سال‌های 1385 و 1386 منتشر شده است، با تشکیل 5 گروه داوری مورد ارزیابی قرار می‌دهد و از بین آنها روز 24 اسفند طی آئینی برگزیدگان کتاب کودک را معرفی می‌‌کند.
 
داستان تالیف، داستان ترجمه، شعر، گرافیک و صفحه‌آرایی، چهار  رشته‌ای است که کتاب‌های کودک در آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.
 
در عین حال 100 عنوان کتاب نیز در گروه انقلاب و امام خمینی (ره) به مناسبت سی‌‌امین سالگرد پیروزی انقلاب شامل کتاب‌های کودک و نوجوان منتشر شده در سی سال گذشته، قرار گرفته است.
 
این جشنواره صبح روز 18 اسفند در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون واقع در خیابان حجاب تهران آغاز شده است و 30 ناشر کتاب‌های کودک آثار خود را از نخستین روز برپایی جشنواره در نمایشگاهی ارایه کرده‌اند.
 
برپایی نمایشگاه عرضه و فروش کتاب توسط ناشران و غرفه‌های ویژه دیدار هنرمندان و نویسندگان صاحب‌نام کتاب‌های کودک، در کنار برپایی نشست‌های تخصصی، از جمله برنامه‌های این جشنواره است.
  
ایجاد فرصتی مناسب برای ارتباط نزدیک بین دست اندرکاران عرصه نشر کتاب و مخاطبین اصلی کتاب‌های کودک و نوجوان و در معرض دید قرار دادن 2 سال تلاش و فعالیت ناشران این کتاب‌ها از جمله اهداف این دوسالانه فرهنگی است.
کد مطلب 847162

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