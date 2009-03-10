آمادگی سازمان بهشت زهرا (س) برای خدمت به شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضاییان به تدابیر ترافیکی درنظر گرفته شده در پایان سال اشاره کرد و گفت: برای رفاه حال بیشتر زائران 250 دستگاه اتوبوس در ضلع شرقی بهشت زهرا(س) برای جابجایی زائران درنظر گرفته شده است.

وی افزود: در این روزها با توجه به افزایش تعداد مسافران به سمت حرم مطهر، قطارهای مترو هر 4 دقیقه یکبار وارد ایستگاه حرم خواهند شد. سازمان تاکسیرانی نیز برای جابه جایی زائران از ایستگاه مترو و همچنین داخل محوطه بهشت زهرا تعدادی تاکسی و ون در نظر گرفته است.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) از هماهنگی با نیروهای راهنمایی و رانندگی و انتظامی نیز خبرداد و بیان داشت: 800 نیروی راهنمایی و رانندگی و یگان ویژه در درون شهر ترافیک را به سمت حرم کنترل کرده و امنیت داخل محوطه بهشت زهرا را برقرار خواهند کرد. نیروی انتظامی نیز با همکاری شهرداری باقر شهر و کهریزک نیز جهت رفع سد معبر در معابر عمومی اقدام خواهند کرد.

وی از حضور نیروهای اورژانس، آتش نشانی و هلال احمر در محدوده بهشت زهرا(س) خبر داد و خاطرنشان کرد: داخل هر قطعه و بر سر هر چهار راه، غرفه هایی ایجاد شده است تا زائران با طی کمترین مسیر گل و گلاب مورد نیاز خود را از آنجا تهیه کنند. با این کار گل فروشهای اطراف حرم که با ایجاد سد معبرخطرات زیادی را در اطراف محدوده به وجود می آوردند جمع آوری می شوند.

رضاییان افزود: سال گذشته در پنجشنبه و جمعه پایان سال بالغ بر 3 میلیون نفراز شهروندان به بهشت زهرا(س) مراجعه کردند اما امسال به دلیل مراجعه شهروندان در دو هفته پایانی سال آمار مراجعه کنندگان تقسیم خواهد شد.