عدم حضور نمایندگان دولت درمجلس قربانی کردن مصالح مردم است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی مطهری در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی پیرامون علت عدم حضور نمایندگان دولت در جلسه امروز مجلس برای بررسی بودجه بیان داشت طوری که من شنیده ام گفته اند "اینها که کار خودشان را می کنند، بنابراین ما بیاییم و نیاییم فرقی ندارد" در حالی که این حرف درست نیست چون عدم حضور نماینده دولت در جلسه مجلس که برای بررسی بودجه در حال برگزاری است، به منظور قربانی کردن مصالح مردم است.

وی اضافه کرد: اقدام نمایندگان دولت درست نبود چون در بررسی بودجه پای مصالح مردم در میان است و نظر نمایندگان دولت در موافقت و مخالفت با پیشنهادات در رای نمایندگان موثر است ، خود من نیز حرف نمایندگان دولت را گوش می دهم و در رای من اثر دارد.

مطهری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در سودان و حمایت از عمر البشیر رئیس جمهور این کشور با مثبت خواندن این اقدام تاکید کرد: هیئت های گوناگونی از کشورهای اسلامی در تهران حضور داشتند و فرصتی فراهم شده بود تا برخی از این افراد به سودان بروند و از این کشور اسلامی حمایت کنند در حالی که در فرصت دیگری امکان انجام این سفر وجود نداشت.

نماینده تهران در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص قطع روابط مغرب با ایران گفت: باید تلاش کنیم این روابط دوباره برقرار شود چرا که قطع این روابط به نفع اسرائیل و آمریکا است، هر چند دولت مغرب اشتباه کرد و روابط را قطع کرد اما باید برای برقراری مجدد روابط تلاش کرد.