گرایش به اسلام و تاکید بر قدرت نرم بزرگترین چالش لیبرال دمکراسی است

به گزارش خبرنگارمهر، سردارسرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری صبح سه‌شنبه درهمایش عملیات روانی؛ ‌مهندسی و آینده‌پژوهی افزود: ازجمله اهداف اصلی و راهبردی نظام استکباری، جهانی‌سازی الگوهای رفتاری لیبرال دموکراسی و تلاش برای تغییر جوامع دیگر است، اما رشد اسلام ناب مانع اصلی این امر محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: همه ما می‌دانیم ایران اسلامی به عنوان نظامی تاثیرگذار با تکیه بر هویت اصیل خود در قامت یک ملت بزرگ با اخلاق حسنه ظاهر شده است. از طرفی ما دوستان و دشمنانی داریم؛ دشمنانی که پیشرفت این کشور را برنمی‌تابند و برای تضعیف و براندازی آن اقدامات خصمانه‌ زیادی در عرصه‌های سخت ،‌ نرم و به ویژه جنگ روانی علیه آن در پیش گرفته‌اند.

جزایری با بیان این پرسش که نقش تمدن‌ساز ایران اسلامی در صلح و امنیت و تولید علم و فرهنگ در جهان معاصر در کدام قالب قابل ارائه است؟ اظهار کرد: می‌گویند دانستن حق مردم است، ولی بسیاری از شهروندان در خارج از کشور از این حق محرومند. مردم آمریکا حق دارند با واقعیت‌های پیرامون خود آشنایی پیدا کنند ولی سیستم‌های در هم تنیده دولت‌هایشان نمی‌گذارد.

رییس شورای راهبردی همایش عملیات روانی ، در ادامه این همایش را مبنایی برای یک جریان فراگیر در زمینه‌ عملیات روانی با نگاه به آینده و تحولات پیش‌ رو دانست و گفت: ‌تلاش ما براین است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدیدی که با این همایش به وجود خواهد آمد زمینه‌های تحقق پاسخگویی مناسب به خواسته‌ مقام معظم رهبری و دستیابی به سامانه‌ها و الگوهای بومی و مقابله موثر با آفند گسترده و برنامه‌های دیپلماسی زهرآگین دشمن به زودی فراهم شود.





