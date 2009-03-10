مجلس سال آینده لایحه هدفمند کردن یارانه ها را در دستور قرار می دهد

محمد حسن ابوترابی فرد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص حذف 20 هزار میلیارد تومان اعتبار لایحه هدفمند کردن یارانه ها از بودجه توسط مجلس، تصریح کرد : دولت قبلا پیشنهاد داده بود که اگر لایحه هدفمند کردن یارانه ها مصوب نشد، مبلغ 8 هزار و 500 میلیارد تومان اختصاص یافته به این موضوع نیز از لایحه حذف شود.

نماینده مردم قزوین اضافه کرد: پیشنهاد دولت برای جبران حذف 8هزار و 500 میلیارد تومان این بود که 4 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی و 2 هزار میلیارد از بودجه جاری کسر شود و مابقی نیز از حساب ذخیره برداشته شود، اما با توجه به محدودیت در منابع حساب ذخیره ارزی بهتر است 6 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی کم شود و ما بقی از اعتبار جاری کسر شود.

نایب رئیس مجلس در خصوص اینکه گفته می شود دولت از تصمیم مجلس در حذف لایحه هدفمند کردن یارانه ها از بودجه ناراضی است، بیان داشت : درهر صورت مجلس تصمیم خود را اتخاذ کرد هر چند تصمیم مجلس چندان تفاوت معناداری با آنچه که مد نظر دولت بود، نخواهد داشت.

وی در این باره تصریح کرد: در مصوبه کمیسیون تلفیق پیشنهاد شده بود که هدفمند سازی یارانه ها از تیرماه توسط دولت آغاز شود و دولت از آن زمان می توانست به تحصیل 20 هزار میلیارد تومان یارانه و هزینه کردن آن اقدام کند، لذا ما مصمم هستیم در آغاز سال 1388 نتیجه چند ماه کار کمیسیون ویژه را در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار مجلس قرار دهیم.

ابوترابی فرد افزود: امیدواریم مصوبه مجلس راه را برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها و شفاف شدن آن فراهم کند.

نایب رئیس اول مجلس در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، پیرامون کمیسیون جدید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این کمیسیون تا پایان هفته راه اندازی می شود و 16 نماینده متقاضی عضویت در آن هستند.

وی در پایان اظهار داشت: عضویت متقاضیان در کمیسیون جدید منوط به موافقت کمیسیون های مبدا نمایندگان است.