اعلام کاندیداتوری اکبر اعلمی برای انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، نماینده پیشین تبریز در مجلس پیش از ظهر امروز در یک نشست خبری با خبرنگاران افزود: هدف من از ورود به عرصه انتخابات، احیای آرمانهای فراموش شده انقلاب و تغییرات اصلاح طلبانه مردم ایران است که در دولت های پیشین فلج و زمینگیر شد.

وی با اشاره به حرکت مشروطه خواهی ملت ایران از یک قرن گذشته تاکنون گفت: کمی بیشتر از یک قرن پیش مشروطه به عنوان نقطه عطف تغییر و وادار کردن هیئت حاکمه به قبول اراده ملت و سرآغاز توزیع قدرت و قانونگذاری و حاکمیت از تهران شروع شد.

اعلمی اظهار داشت: با این حال در نیمه های راه با پا پس گذاشتن تهران و زمینگیر شدن مشروطه مردانی چون سردار ملی و سالار ملی در همین خطه حرکت نیمه کاره تهران را به سرانجام رساندند و مشروطه را جلا دادند.

وی که در دور گذشته انتخابات ریاست جمهوری نیز کاندیدا شده اما صلاحیتش احراز نشده بود، اضافه کرد: به یاری و توکل به خداوند اکنون بنده نیز از شهر تبریز نامزدی خود را برای شرکت در دهمین انتخابات ریاست جمهوری اعلام می کنم تا در صورت حمایت ملت ایران در یک حرکت کاملا مدنی و با استفاده حداکثری از ظرفیت های حداقلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وارد عرصه رقابت گردم.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.