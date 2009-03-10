مؤسسه الاقصی نسبت به حمله افراطیهای یهودیان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطین، یکی از نگهبانان نزدیک باب الرحمة مسجدالاقصی متوجه حضور جمعی از افراطیهای یهودی شد که راهی مسجدالاقصی می‌شوند تا شعائر دینی خود را برگزار کنند.

این نگهبان فوری مسئولان وزارت اوقاف فلسطین را در جریان قرار داد و پلیس حاضر شد. در حالی که یهودیان از تمامی بخشهای مسجدالاقصی دیدن کردند و نگهبانان صهیونیست نیز از آنها حمایت به عمل آوردند.

همزمان با میلاد حضرت محمد (ص) صهیونیستها مانع اقامه شعائر دینی مسلمانان شدند، اما افراطیهای یهودی شعائر دینی خود را در مسجدالاقصی اقامه کردند به طوریکه مشاجره‌های کلامی میان آنها رخ داد.

با فرا رسیدن میلاد حضرت محمد (ص) پلیس صهیونیستی محدودیتهای خود را برای شهروندان فلسطینی به‌ویژه جوانان تشدید کرد و ضمن بازرسی و تجسس هویت آنها، از وارد کردن غذا حتی برای کودکان به مسجدالاقصی ممانعت کرد. نیروهای امنیتی تجسس دقیق شهروندان فلسطین را از ترس هجوم فلسطینیها به مناسبت عید پوریم یهودیان انجام می‌دهند.

ایستگاههای رادیویی محلی اعلام کردند که صهیونیستها به مدت سه روز در مسجدالاقصی مراسم ویژه عید پوریم برگزار می‌کنند و در نوار غربی و قدس تدابیر شدید امنیتی در نظر گرفته‌اند.

مؤسسه وقف و میراث الاقصی نیز بیانیه‌ای فوری صادر کرده و طی آن نسبت به هتک حرمت مسجدالاقصی هشدار داد و از اهالی قدس و فلسطین خواست تا به مسجدالاقصی آمده و به صورت دائمی در مسجدالاقصی بمانند.

هر سال با فرا رسیدن میلاد نبی اکرم (ص) رهبران دینی و ملی فلسطین سفر به مسجدالاقصی را افزایش می‌دهند و به منظور برگزاری جشنها و مراسم این ایام و یاد نبی اکرم (ص) تلاش می‌کنند.