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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۴۱

اختصاص 2.5 درصد از اعتبارات برخی طرح ها برای مدیریت آنها

اختصاص 2.5 درصد از اعتبارات برخی طرح ها برای مدیریت آنها

نمایندگان مجلس با گذراندن مصوبه ای 2.5 درصد از اعتبارات برخی طرح های سازمان ها را برای نحوه مدیریت آنها اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه برسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 88 کل کشور مقرر کردند هزینه خدمات مدیریت طرح های عمرانی شرکت ها و سازمان های توسعه برق ایران، مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی به ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل، توسعه منابع آب و نیروی ایران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و حمل و نقل ریلی کشور حداکثر تا 2.5 درصد از محل اعتبار تخصیص یافته به وسیله دولت تعیین و تامین شود.

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه صبح امروز برخی جزئیات بند 9 لایحه بودجه در خصوص اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را بررسی اما تصویب نهایی آن را به جلسه بعدی مجلس که ساعت 14 امروز آغاز می شود، موکول کردند.

کد مطلب 847204

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