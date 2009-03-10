یک فوریت تعیین نرخ کرایه اتوبوسهای ریالی تهران در سال 88 تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی با اشاره به اینکه پیشنهاد افزایش نرخها بر اساس تورم به شورا ارایه شده است گفت: پیشنهاد افزایش نرخ کرایه مینی بوس و عدم افزایش قیمت کرایه اتوبوسهای بخش خصوصی به شورا ارایه شده است.

مهندس حسن بیژنی افزود: سال گذشته برای مینی بوسها افزایش قیمت کرایه ها اعمال شد و امسال نیز با توجه به وضعیت خاص مینی بوسرانی و تورم لازم است توجه ویژه ای به این بخش شود.

وی بیان کرد: تورم سالانه موجب شد این پیشنهاد را ارایه دهیم تا نرخها بعد از تصویب، طبق روال از 15 فرودین ماه اعمال شود.

جزئیات این پیشنهاد در جلسه آینده شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.