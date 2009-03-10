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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۴۶

تخلیه 280 هزار لیتر نفت گاز از خط لوله ورسک - ساری

ساری - خبرگزاری مهر: معاون فنی خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال گفت: عملیات تخلیه 283 هزار لیتر نفت گاز و خارج کردن پیک متوقف شده از خط لوله 12 اینچی واقع در روستای طالع محور فیروزکوه انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بشارتیان ظهر سه شنبه در نشستی خبری با اشاره به انجام این عملیات توسط واحدهای فنی و عملیاتی منطقه طی 24 ساعت، افزود: فرآورده های نفتی خط پس از بارگیری در 16 دستگاه نفت کش، به انبار پخش فرآورده های نفتی ساری تحویل شد.

وی ادامه داد: پس از تخلیه خط، عملیات برش خط لوله انجام و پیک معیوب از درون خط خارج شد.

بشارتیان خاطرنشان کرد: خط مذکور پس از اتصال لوله ای به طول 3.5 متر مجدداً مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی یادآور شد: عملیات شناسایی پیک معیوب در چهار اسفندماه سال جاری نیز با ارسال پیک دیتکتور صورت گرفته و محل دقیق آن مشخص شده بود.

این مقام مسئول رعایت نکات ایمنی طی فرایند تخلیه نفت گاز و خروج پیک را بسیار مهم دانست و گفت: با توجه به حساسیت موجود قطعاً کوچکترین اشتباه آخرین اشتباه خواهد بود که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

کد مطلب 847215

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