تخلیه 280 هزار لیتر نفت گاز از خط لوله ورسک - ساری

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بشارتیان ظهر سه شنبه در نشستی خبری با اشاره به انجام این عملیات توسط واحدهای فنی و عملیاتی منطقه طی 24 ساعت، افزود: فرآورده های نفتی خط پس از بارگیری در 16 دستگاه نفت کش، به انبار پخش فرآورده های نفتی ساری تحویل شد.

وی ادامه داد: پس از تخلیه خط، عملیات برش خط لوله انجام و پیک معیوب از درون خط خارج شد.

بشارتیان خاطرنشان کرد: خط مذکور پس از اتصال لوله ای به طول 3.5 متر مجدداً مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی یادآور شد: عملیات شناسایی پیک معیوب در چهار اسفندماه سال جاری نیز با ارسال پیک دیتکتور صورت گرفته و محل دقیق آن مشخص شده بود.

این مقام مسئول رعایت نکات ایمنی طی فرایند تخلیه نفت گاز و خروج پیک را بسیار مهم دانست و گفت: با توجه به حساسیت موجود قطعاً کوچکترین اشتباه آخرین اشتباه خواهد بود که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.