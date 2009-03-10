فعالیت شورای حفظ حقوق بیت المال باعث ایجاد هماهنگی میان دستگاهها است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی کیا روز سه شنبه با حضور در سومین حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: این شورا ابتدا کار خود را در تهران آغاز کرد و پس از گذشت مدت زمانی رئیس قوه قضائیه با توجه به آثار خوب این شورا آن را کشوری کردند.



وزیر مسکن افزود: دراین جلسات جلوگیری از تصرف زمین، باز پس گرفتن زمینهایی که به صورت غیر مجاز تصرف شده و تامین معوض برای کسانی که به اشتباه مجوز اخذ کرده اند دنبال می شود. در رابطه با مورد اخیر می توان گفت برای زمینهایی که مجوز داده شده این مجوزها پس گرفته شود و در جایی دیگری به آنها داده شود.

وی با بیان اینکه در این راستا دستورات لازم داده شده است تصریح کرد: وزارت مسکن و دادگستری حدود 3 ماه قبل آگاهی را منتشر کرده اند و توضیحات لازم در آن وجود داردو خوشبختانه طرح جامع شهر تهران نیز تهیه شده و محدوده آن کاملا مشخص شده است.

سعیدی کیا ادامه داد: تاکید و توجه به طرح جامع شهر تهران در همه جا وجود دارد و مردم باید دقت کنند که خارج از محدوده شهر تهران به خرید اراضی نپردازند.

وزیر مسکن گفت: ایجاد هماهنگی و هم نظری در انجام کار یکی از نکات حائز اهمیت در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی است.و هماهنگیهای لازم انجام شده است.

وی با اشاره به اقدامات دولت نهم در رابطه با مسکن گفت: در دولت نهم سعی شده در رابطه با مسکن به صورت فراگیر و گسترده عمل شود. نهاد سازی در این رابطه سبب افزایش عزم ملی شده است.

سعیدی کیا در مورد مسکن مهر گفت: با توجه به اینکه سالانه 800 هزار ازدواج شکل می گیرد دولت کار ستادی انجام می دهد و مردم خود کار اجرایی را بر عهده می گیرند. یعنی تامین امکانات و حمایت با دولت است و کار اجرایی با مردم خواهد بود.

وزیر مسکن افزود: همه کسانی که نیاز مسکن دارند می توانند در این جهت اقدام کنند فقط باید شروط لازم را داشته باشند.

وی گفت: در سیاستگذاری که دولت انجام داده مردم اقبال خوبی داشتند و تقریبا 500 هزار واحد آماده سازی شده و مردم خود برای اخذ پروانه اقدام می کنند.