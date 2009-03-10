به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، بهزاد ظهیری عصر سه شنبه در اولین جلسه کمیته آموزش و اشتغال استان سمنان گفت: اعتبارات بنگاههای اقتصادی کوچک و زودبازده زمانی مفید است که نیروهای جوان آن تربیت شوند و باید برای تضمین ثبات و ادامه فعالیت بنگاههای اقتصادی کوچک آموزش کارآموزان یکی از راههای دستیابی به هدف باشد.
به گفته وی، مهارت نیروهای موجود در این بنگاهها موجب افزایش ارزش افزوده است و باید با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای نسبت به آموزش نیروی کار تلاش کرد.
معاون برنامهریزی استاندار سمنان افزود: این کمیته به دنبال ایجاد حلقه اتصال بین دستگاههای اجرایی کارآفرین و سیاستگزار در بخش اشتغال با آموزش فنی و حرفهای به منظور آموزش نیروهای انسانی فعال در استان سمنان است.
ظهیری با بیان اینکه هدف اصلی این کمیته افزایش بهرهوری نیروی انسانی، رشد درآمدهای مالی و ارزش افزوده استانی است، گفت: نیروی انسانی که مهمترین عامل توسعه است باید با آموزش تقویت شود.
وی گفت: این آموزشها باید عملی باشد تا یک تغییر جدی در کارآموز ایجاد شود و اگر به دنبال کمک و آموزش مدیران کم تجربه بنگاههای اقتصادی زودبازده نباشیم این بنگاهها در آینده دچار مشکل خواهند شد.
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