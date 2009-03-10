به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این قرار بود جشنواره مجسمه‌های شنی خارج از شهر شهر گناوه و در محلی به نام "خور آب‌شیرین‌کن" در مساحتی به وسعت 50 هکتار برگزار شود، اما به درخواست مسئولان شهر گناوه و هماهنگی با برگزارکنندگان قرار شد این جشنواره در خود شهر و در بلوار ساحلی برگزار شود.



رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره مجسمه‌های شنی گفت: گرچه با این جابجایی وسعت فضای برگزاری جشنواره کاهش یافت، اما بدون تردید با داخل شهر شدن جشنواره و ایجاد ارتباط تنگاتنگ هنرمندان و مسافران نوروزی هدف اصلی مجریان جشنواره بیشتر تحقق می‌یابد.



زمان مهدیزاده در این باره گفت: نخستین هدف از برگزاری جشنواره مجسمه‌های شنی برقراری ارتباط میان هنر و عامه جامعه است، چرا که وقتی یک هنر در محیط جان می‌گیرد که خلق آن دلیلی بر پرورش قوه خلاقه در عموم مردم باشد.



نخستین جشنواره بین‌المللی مجسمه‌های شنی خلیج فارس"صلح و دوستی ملل" به دبیری احمد نادعلیان از 25 اسفند‌ سال جاری همزمان با هفته وحدت، روز جهانی صلح و سالروز بمباران شیمیایی حلبچه در بندر گناوه آغاز می‌شود و تا 10 فروردین سال 88 میزبان علاقمندان است.