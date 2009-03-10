علت عدم حضور نمایندگان دولت در جلسه بودجه مشخص نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمید رضا حاجی بابایی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره علت عدم حضور نمایندگان دولت در جلسه امروز مجلس بیان داشت: قبلا هم از این موارد داشته ایم که گاهی نمایندگان دولت در جلسات مجلس حضور نمی یافتند.

نماینده مردم همدان تاکید کرد: روز گذشته در نوبت سوم متوجه شدیم که نمایندگان دولت در صحن حاضر نیستند و امروز نیز نیامدند ، رئیس مجلس در پاسخ به تذکرات برخی نمایندگان در این رابطه گفت که امروز به صورت تلفنی یا مکتوب از وزرای مربوط به بندهای مختلف بودجه ، برای حضور در صحن علنی دعوت می کند.

حاجی بابایی در پایان گفت: برخی می گویند نمایندگان دولت به دلیل مصوبه دیروز مجلس مبنی بر حذف اعتبار هدفمند کردن یارانه ها به مجلس نیامده اند، اما از سوی دولت به طور رسمی اعلام نشده که عدم حضور آنان عمدی یا غیر عمدی بوده است.