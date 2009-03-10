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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۳۰

حضور 20 هنرمند در جشنواره هنرهای محیطی گناوه

حضور 20 هنرمند در جشنواره هنرهای محیطی گناوه

20 هنرمند در بیست و یکمین جشنواره هنر محیطی به ارائه اثر می‌پردازند که همزمان با نخستین جشنواره مجسمه‌های شنی در ساحل گناوه برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، 15 هنرمند بومی از استان بوشهر در کنار پنج هنرمند شهرستانی در بیست و یکمین جشنواره هنر محیطی به ارائه اثر می‌پردازند که در بخش جنبی نخستین جشنواره مجسمه‌های شنی  خلیج فارس "صلح و دوستی ملل" برگزار می‌شود.

تاکنون حضور هنرمندانی از استان‌های لرستان، تهران و خوزستان در این برنامه قطعی شده و به زودی چند هنرمند دیگر نیز به این مجموعه اضافه می‌شوند. این هنرمندان همزمان با برپایی نخستین جشنواره مجسمه‌های شنی در دل طبیعت بندر گناوه کار خود را آغاز می‌کنند.

نخستین جشنواره مجسمه‌های شنی  خلیج فارس "صلح و دوستی ملل" به دبیری احمد نادعلیان از 25 اسفند‌ سال جاری در بندر گناوه آغاز می‌شود و تا 10 فروردین سال 88 میزبان علاقمندان و گردشگران است.

کد مطلب 847226

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