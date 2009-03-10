ادارات کردستان دو ساعت زودتر تعطیل شدند/ بارش باران در جشنهای میلاد کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سندج، در راستای برگزاری هر چه باشکوهتر جشن های میلاد پیامبر و بنا به تصمیم استاندار کردستات، ادارات و سازمان های دولتی این استان امروز دو ساعت زودتر از موعد مقرر تعطیل شدند.

با توجه به اینکه 12ربیع الاول بنا به روایت اهل سنت میلاد پیامبر است برگزاری جشن های خاصی در این روز به ویژه آیین های مولودی خوانی در سراسر استان شکوه خاصی دارد و به همین جهت بنا به تصمیم مسئولان ادارات استان امروز دو ساعت زودتر تعطیل شدند.

در روز میلاد پیامبر که بارش باران زمستانی در استان کردستان نیز آغاز شده است جشن های مختلفی در منازل، مساجد و تکیه ها برگزار و نوای خوش مولودی خوانی در فضای استان طنین انداز شده است.

همزمان در سراسر استان توزیع نقل و شیرینی در معابر، مولودی کردن گوشت و توزیع آن در بین همسایه ها و افرا نیازمند، سر زدن به بزرگان خانواده و عیادت از افراد مریض در بیمارستان ها نیز در حال انجام است.

همچنین ظهر امروز مسجد جامع سنندج نیز میزبان مراسم ویژه میلاد پیامبر بود که به همت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان، استاندار و جمعی از مسئولان استان، روحانیون جمعی از اقشار مختلف مردم برگزار شد، گروه های مختلف مولودی خوانی و دف نوازی به اجرای برنامه پراختند.

نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان نیز در سخنانی اظهار داشت: تقویت وحدت در جامعه ضامن پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی است و باید برای نهادینه شدن این مهم در میان سایر کشورهای اسلامی نیز تلاش کرد.

حجت الاسلام سید موسی موسوی بیان داشت: امروز دشمن از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به وحدت میان ملت های مسلمان پرهیز نمی کند که نقش و جایگاه علما و روحانیون برای آگاهی سازی افکار عمومی در این عرصه بسیار ویژه و تاثیر گذار است.

وی خاطرنشان کرد: برنامه های هفته وحدت در سال جاری باید بسیار گسترده تر از سالهای گذشته باشد زیرا دشمنان اسلام نیز دسیسه های خود علیه وحدت در میان ملتهای مسلمان را چند برابر افزایش داده و به کارهایی دست زده و در بحث های اعتقادی در پی شبهه و اختلاف قدم بر می دارند.

استاندار کردستان نیز در این جلسه افزود: اهمیت و مقوله وحدت در جامعه بر هیچ کسی پوشیده نیست و ما باید تلاش کنیم که این وحدت را در جامعه بیش از گذشته ترویج و به صورت عملی برای ادامه این روند کوشش کنیم.

اسماعیل نجار خاطرنشان کرد: برگزاری آیینهای میلاد حضرت محمد (ص) در استان کردستان از گذشته دور تا کنون سابقه داشته و ما باید از ظرفیت رسانه های جمعی به ویژه صدا و سیما برای انتقال این فضای معنوی به دیگر نقاط کشور تلاش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از بهترین فرصتها برای نشان دادن ارادت مردم کردستان به اهل بیت هفته وحدت است که می توان از حضور مسافران نوروزی برای نشان دادن این فضای معنوی در استان کردستان استفاده کرد.