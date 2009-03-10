بانوان شیرجه رو فارس قهرمان کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت ها طی دو روز گذشته با شرکت شیرجه روهای 8 استان آذربایجان شرقی ، تهران ، اصفهان ، مرکزی ، قزوین ، کرج ، آذربایجان غربی و فارس در استخر آزادی تهران و با شرکت 59 شیرجه رو برگزار شد و در پایان نتایج زیر به دست آمد:
• جوانان رده سنی 18-17-16 سال و عموم :1- فارس با 25/2159 امتیاز به قهرمانی رسید 2- قزوین با 05/1169 امتیاز نایب قهرمان شد 3- آذربایجان شرقی 6/1106 امتیاز بر سکوی سوم قرار گرفت
• نوجوانان رده سنی 15-14 و 13-12 سال:1- فارس با 25/1707 امتیاز 2- آذربایجان شرقی با 96/1595 امتیاز 3- اصفهان با 15/1477 امتیاز
• نونهالان رده سنی 11-10 و کمتر از 9 سال:1- فارس با 2/1067 امتیاز 2- آذربایجان شرقی با 8/922 امتیاز 3- اصفهان با 45/370 امتیاز
روز گذشته در دومین و آخرین روز این مسابقه ها رقابت های رشته های شیرجه از تخته فنر 3 متر و سکو برگزار شد و نفرات زیر مقام نخست را به دست آوردند:
• شیرجه از تخته فنر 3 متر :
رده سنی عموم : فردیس فرزانه و نجمه اکرمی هر دو از فارس و با 85/187 امتیاز
رده سنی 18-16 سال : فاطمه ارجمند پور از فارس با 95/201 امتیاز
رده سنی 15-14 سال : نادیا احمدی از اصفهان با 65/199 امتیاز
رده سنی 13-12 سال : پریسا طهماسبی از آذربایجان شرقی با 164 امتیاز
رده سنی 11-10 سال : سیده مینا اشرفی پور از فارس با 40/159 امتیاز
• شیرجه از سکو :
رده سنی عموم : فردیس فرزانه از فارس با 55/206 امتیاز
رده سنی 18-16 سال : فاطمه ارجمندپور از فارس با 50/212 امتیاز
رده سنی 15- 14 سال : زهرا حسین زاده از فارس با 75/191 امتیاز
رده سنی 13-12 سال: آرسا طهماسبی از آذربایجان شرقی با 15/179 امتیاز
رده سنی 11- 10 سال : کیمیا صالح کریمی از آذربایجان شرقی با 148 امتیاز
رده سنی 9 و کمتر از 9 سال : فاطمه شکول از آذربایجان شرقی با 50/93 امتیاز
چهارمین دوره مسابقات شیرجه قهرمانی بانوان کشور با استقبال دور از انتظار 8 تیم و در سه رشته شیرجه از تخته فنر، یک و 3 متر وسکو برگزار شد.
چهارمین دوره مسابقات شیرجه بانوان کشور با قهرمانی شیرجه روهای فارس در رده های سنی مختلف به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت ها طی دو روز گذشته با شرکت شیرجه روهای 8 استان آذربایجان شرقی ، تهران ، اصفهان ، مرکزی ، قزوین ، کرج ، آذربایجان غربی و فارس در استخر آزادی تهران و با شرکت 59 شیرجه رو برگزار شد و در پایان نتایج زیر به دست آمد:
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