بانوان شیرجه رو فارس قهرمان کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت ها طی دو روز گذشته با شرکت شیرجه روهای 8 استان آذربایجان شرقی ، تهران ، اصفهان ، مرکزی ، قزوین ، کرج ، آذربایجان غربی و فارس در استخر آزادی تهران و با شرکت 59 شیرجه رو برگزار شد و در پایان نتایج زیر به دست آمد:



• جوانان رده سنی 18-17-16 سال و عموم :1- فارس با 25/2159 امتیاز به قهرمانی رسید 2- قزوین با 05/1169 امتیاز نایب قهرمان شد 3- آذربایجان شرقی 6/1106 امتیاز بر سکوی سوم قرار گرفت



• نوجوانان رده سنی 15-14 و 13-12 سال:1- فارس با 25/1707 امتیاز 2- آذربایجان شرقی با 96/1595 امتیاز 3- اصفهان با 15/1477 امتیاز



• نونهالان رده سنی 11-10 و کمتر از 9 سال:1- فارس با 2/1067 امتیاز 2- آذربایجان شرقی با 8/922 امتیاز 3- اصفهان با 45/370 امتیاز



روز گذشته در دومین و آخرین روز این مسابقه ها رقابت های رشته های شیرجه از تخته فنر 3 متر و سکو برگزار شد و نفرات زیر مقام نخست را به دست آوردند:



• شیرجه از تخته فنر 3 متر :

رده سنی عموم : فردیس فرزانه و نجمه اکرمی هر دو از فارس و با 85/187 امتیاز

رده سنی 18-16 سال : فاطمه ارجمند پور از فارس با 95/201 امتیاز

رده سنی 15-14 سال : نادیا احمدی از اصفهان با 65/199 امتیاز

رده سنی 13-12 سال : پریسا طهماسبی از آذربایجان شرقی با 164 امتیاز

رده سنی 11-10 سال : سیده مینا اشرفی پور از فارس با 40/159 امتیاز

• شیرجه از سکو :

رده سنی عموم : فردیس فرزانه از فارس با 55/206 امتیاز

رده سنی 18-16 سال : فاطمه ارجمندپور از فارس با 50/212 امتیاز

رده سنی 15- 14 سال : زهرا حسین زاده از فارس با 75/191 امتیاز

رده سنی 13-12 سال: آرسا طهماسبی از آذربایجان شرقی با 15/179 امتیاز

رده سنی 11- 10 سال : کیمیا صالح کریمی از آذربایجان شرقی با 148 امتیاز

رده سنی 9 و کمتر از 9 سال : فاطمه شکول از آذربایجان شرقی با 50/93 امتیاز



چهارمین دوره مسابقات شیرجه قهرمانی بانوان کشور با استقبال دور از انتظار 8 تیم و در سه رشته شیرجه از تخته فنر، یک و 3 متر وسکو برگزار شد.