پاسخگویی به شبهات دینی اصلی ترین مسئولیت متولیان فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امام زاده ظهر سه شنبه در جمع مربیان طرح اعتقادی فرهنگی چهره به چهره کانون های فرهنگی هنری مساجد مازندران در ساری اظهار داشت: تقویت دین و دینداری، وظیفه اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و معرفت دینی آحاد جامعه باید به غنا برسد که مفاهیم دین با رویکرد شیعی در فعالیت های مساجد، تحقق می یابد.

وی با اشاره به اینکه، سعه صدر و توام با علم و آگاهی و مهارت برای انتقال مفاهیم در حوزه معرفت شناسی دینی مورد نیاز است، خاطرنشان کرد: نیروهای کانون های فرهنگی هنری مساجد، بهترین سرمایه نظام اسلامی در این امر هستند.

امامزاده تاکید کرد: برای منشا اثرگذاری باید خودمان اهل معرفت باشیم و به خوبی دین را بشناسیم و بر آموزه های دینی مسلط شویم که مربیان طرح چهره به چهره در این راستا باید به صورت تخصصی، مبانی دینی و شیوه های انتقال را نیز بیاموزند تا تاثیرگذار باشند.

مدیرکل ارشاد مازندران خاطرنشان کرد: ارتقاء سطح معلومات دینی در خانواده ها، تقویت مخاطب شناسی در حوزه فرهنگ و توجه ویژه به جوانان و نوجوانان در پاسخگویی به شائبه های دینی ضروری است.

امامزاده ادامه داد: تکنیک های متنوع انتقال اطلاعات و مفاهیم موجب می شود مباحث عمیق دینی و معرفتی را با تمثیل و تشبیه بیان کنیم که در این راستا ارتباط چهره به چهره با ایجاد فضای صمیمی و ارتباط نزدیک و تنگاتنگ بسیار مثمر ثمر است.

وی در پایان، مساجد را بهترین جایگاه ترویج ارزش ها و فضائل اسلامی عنوان کرد و گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد، مروجین اسلام ناب محمدی و ارتقای انسان خاکی از خاک به افلاک هستند.