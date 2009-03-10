یک درصد گردش اعتباری دولت به بخش خصوصی و پژوهش تخصیص می یابد

نماینده مردم رشت در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتایج و مراحل پیشرفت تحقیقات هر سه ماه یکبار باید به وزارت علوم و در نهایت به مجلس گزارش داده شود.

وی همچنین در خصوص اختصاص بودجه دولت به بخشهای مختلف متذکر شد: در بودجه امسال دولت یک هزار و 500 میلیارد ریال به طرح هادی روستایی و200 میلیارد ریال به بنیاد شهید، 450 میلیارد ریال به انسداد مرزها، نیم درصد از اعتبارات مختلف به کمیته امداد، یک هزار میلیارد ریال به انستیتوپاستورایران افزوده شده است.

کوچکی نژاد بیان داشت: همچنین 30 میلیارد ریال به بنیاد حفظ ارزشهای دفاع مقدس، 300 میلیارد ریال به توسعه قطار شهری، 70 میلیارد ریال به جهاد دانشگاهی، 30میلیارد ریال به خبرگزاری ایسنا، 700 میلیاردریال به سازمان تبلیغات اسلامی، 200 میلیارد ریال به آموزش و مسکن و خدمات پرسنلی گمرک، یک هزار و 200 میلیارد ریال به صندوق وام دانشجویی تعلق می گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم با اشاره به 35هزار میلیارد ریال برای پرداخت نظام هماهنگ حقوق به شاغلین افزود: 45 هزار میلیارد ریال نیز به بازنشستگان اختصاص یافته است.

کوچکی نژاد با اشاره به اینکه در سال 85 چهار میلیارد دلار برای مقاوم سازی مدارس کشور مصوب شده بود که در طول چهار سال باید این مبلغ به سازمان نوسازی تخصیص می یافت، اظهار داشت: در سال نخست، شش هزار میلیارد ریال اعطا شد اما در دو سال اخیرچهار هزار میلیارد ریال از این مبلغ به وزارت علوم و هفت هزارمیلیارد ریال نیز به دستگاههای دیگر اعطا شده است که باید تا سال آینده یعنی در چهارمین سال اجرایی شدن این مصوبه 60 درصد باقیمانده این مقدار به آموزش و پرورش تعلق گیرد.

وی در خصوص پرداخت مطالبات فرهنگیان نیز گفت: در حال حاضر 21هزار میلیارد ریال در اصلاح بودجه امسال به وزارت آموزش و پرورش اختصاص یافته است.

نماینده مردم رشت در مجلس هشتم درآمد نفتی دولت در سال 88، 30 میلیارد دلار کاهش خواهد داشت افزود: با توجه به سیاستهای مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی در سیاستهای کلان دستگاههای دولتی باید کوچک شوند.

نماینده مردم رشت ادامه داد: باتوجه به کاهش قیمت نفت که در بودجه سال 88، 17.5 دلار در نظر گرفته شده است که جمع درآمد نفتی کشور نسبت به سال گذشته 30 میلیاد دلار کاهش خواهد داشت.