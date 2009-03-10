نشستهای تخصصی نمایشنامه خوانی در حوزه هنری لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مینا سپهوند ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری دومین نشست از سری نشست های نمایشنامه خوانی واحد نمایش حوزه هنری لرستان، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اهداف برگزاری این نشست ها، اظهار داشت: آشنایی بیشتر هنرمندان با تولید آثار نمایشی و بهره مندی از دیدگاهها و نظرات کارشناسانه اساتید در خلق آثار هنری کیفی از جمله اهداف برگزاری این نشست های تخصصی است.

وی با بیان اینکه این نشستها برای نخستین بار از سوی واحد نمایش حوزه هنری لرستان برنامه ریزی و برگزار شده است، ابراز امیدواری کرد: بر پایی این گونه نشست ها موجب ترغیب بیشتر هنرمندان و ایجاد خلاقیت هنری در بین آنان جهت تولید آثار هنری فاخر شود.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان لرستان یادآور شد: با برنامه ریزیهای صورت گرفته قرار است نشستهای نمایش نامه خوانی به صورت ماهانه از سوی واحد نمایش حوزه هنری لرستان برگزار و نمایشنامه متوسط هنرمندان و با حضور کارشناسان مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

"عشق نامه ماه منیر" بررسی شد

به گزارش مهر، دومین نشست از سری نشست های نمایشنامه خوانی واحد نمایش حوزه هنری لرستان با حضور جمع زیادی از علاقمندان، کارشناسان و هنرمندان رشته نمایش در خرم آباد برگزار شد.

در این نشست نمایشنامه "عشق نامه ماه منیر" به نویسندگی و کارگردانی یدالله شعبان و بازیگری زینب قنبری از هنرمندان فعال واحد نمایش حوزه هنری لرستان با حضور استاد نصرت الله مسعودی و هنرمندان این رشته مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، توجه به شخصیت پردازی، نقش کاراکتر، تک بازیگری ( تک پرسوناژی ) بودن نمایشنامه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.