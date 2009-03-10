به گزارش خبرگزاری مهر، مذاکرات مشترک هیئت های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان ظهر امروز به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد و الهام علی اف روسای جمهور دو کشور برگزار شد.



روسای جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان در این مذاکرات که پس از حدود یک ساعت گفتگوی خصوصی درباره روابط دوجانبه و مهمترین مسائل منطقه ای و بین المللی انجام شد، روابط ایران و آذربایجان را مهم و استراتژیک دانستند و اظهار داشتند: جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان نقشی موثر در برقراری و حفظ امنیت و ثبات در منطقه ایفا می کنند.



روسای جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان با بیان اینکه تهران و باکو در توسعه روابط دوجانبه محدودیتی ندارند، خاطر نشان کردند: مناسبات و همکاری های جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان در همه عرصه های اقتصادی ، امنیتی، سیاسی ، فرهنگی و صنعتی به طور روز افزون گسترش و افزایش می یابد.



دکتر احمدی نژاد و "علی اف" ظرفیت های همکاری میان ایران و آذربایجان را فراوان برشمردند و گفتند: انرژی، حمل و نقل، ترانزیت کالا، برق و گاز رسانی و همکاری های بانکی از جمله زمینه های فراوان برای توسعه روابط تهران و باکو است.



روسای جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان روابط ملت های دو کشور را دیرینه و دوستانه ارزیابی و تاکید کردند: افزایش و گسترش مناسبات و همکاری های تهران و باکو در سایه اراده مسوولان دو کشور، به نفع ملت های ایران و آذربایجان است.



دکتر احمدی نژاد و علی اف بر ضرورت همکاری کشورهای منطقه تاکید کردند و اظهار داشتند: اجلاس اکو نتایج بسیار خوبی در جهت تامین منافع ملت های منطقه خواهد داشت.



رئیس جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات مشترک هیات های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان با بیان اینکه وجود مشکلات در کشورهای غربی امور این کشورها را مختل کرده است، تصریح کرد: کشورهای غربی می خواهند مشکلات خود را به سایر کشورها از جمله ایران و آذربایجان منتقل کنند اما باید با افزایش همکاری های مشترک به نحوی عمل کرد که هیچ صدمه ای به ملت های ایران و آذربایجان وارد نشود.



دکتر احمدی نژاد پیشرفت آذربایجان را به نفع منطقه دانست و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در انتقال تجربیات و دستاوردها به آذربایجان محدودیتی ندارد .



رئیس جمهور آذربایجان نیز در این مذاکرات با بیان اینکه نتایج همکاری های تهران و باکو بسیار مهم و مثمر ثمر است، تاکید کرد: روابط جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان الگویی برای سایر کشورهای منطقه است.