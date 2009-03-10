به گزارش خبرگزاری مهر شهردار تهران صبح سه شنبه در مراسم افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهارداشت: با نگاهی به تاریخ کشور در قبل و بعد انقلاب مخصوصا در 100 ساله اخیر می بینیم این کشور همیشه دغدغه توسعه و پیشرفت داشته و همه با هر نگاه، رویکرد و نیتی دوست داشته و دارند که کشور به توسعه و پیشرفتی در خور شأن ملت برسد.

وی افزود: البته بعد از انقلاب به این موضوع بنیادی تر و اساسی تر توجه شده است ولی واقعیت تلخ این است که اتفاق قابل قبولی که وجدان ما را راضی کند نیفتاده است.

قالیباف ادامه داد: این در حالی است که از 45 سال گذشته تا کنون هنوز از اصطلاح "کشور در حال توسعه" از کشور خود یاد می کنیم و به این سئوال که تا چه زمانی می خواهیم توسعه یافته باشیم پاسخ داده نشده است.

وی در ادامه گفت: آیا واقعا آگاهانه، سنجیده و بررسی شده این اصطلاح را به کار می بریم و یا از باب اینکه نمی توانیم بگوییم توسعه نیافته ایم و یا به توسعه رسیده ایم آن را مطرح می کنیم؟

به گفته شهردار تهران کشور ما در حوزه های منابع انسانی، اقتصادی و سرمایه اجتماعی ظرفیتهای بسیار بالا و قابل قبولی دارد و هیچیک از این موارد نمی تواند مانع توسعه کشور شود. بلکه تنها چالشی که ما را از توسعه بازداشته بحث مدیریت در کشور است.

وی با تاکید به اهمیت بحث مدیریت در حوزه علم اقتصاد اشاره کرد و گفت: در این حوزه کشور ژاپن دارای یک اقتصاد باز و آزاد است و دومین قدرت اقتصادی دنیا نام گرفته است. البته اقتصاد ژاپن یک نوع اقتصاد سوسیالیستی است که ما این را در شوروی سابق هم می دیدیم اما از میان این دو یکی قدرت دوم دنیاست و دیگری دچار فروپاشی شد. فرق بین این دو کشور فقط در مدیریت موضوع بود.

قالیباف در ادامه گفت: یک مدیر ابتدا باید اطلاعات درست، صحیح و به روز را برای هر نوع تصمیمگیری در اختیار داشته باشد و در مرحله بعد بتواند تجزیه و تحلیل مناسبی از این اطلاعات انجام دهد. مرحله سوم کار هم تحقق و عینیت بخشی به همه تجزیه و تحلیلها برای پیاده سازی آن در سیستم بوروکراسی و اعمال این مدیریت در همه لایه ها به طور صحیح را شامل می شود. این سه راه برای یک مدیر امکانپذیر نیست مگر با پناه آوردن به فناوری اطلاعات و ارتباطات.

وی معتقد است اصل فناوری اطلاعات به جایی رسیده که اگر مدیران در هر سطحی نظرات خود را عوض نکنند ناگزیرند جای خود را به دیگری بدهند و تا زمانی که این کارها را نکنند هیچ دستگاه و سیستمی نمی تواند روح موفقیت را تحقق دهد.

شهردار شهر تهران با بیان اینکه فناوری اطلاعات نقطه عطفی در زندگی همه انسانها، ملتها و کشورها در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است خاطرنشان کرد: اگر ما در 4 یا 5 دهه در حال توسعه ایم و دچار عقب ماندگی هستیم این فرصت در اختیار ماست که خود را در مسیر این حرکت قرار دهیم و عقب ماندگیهای گذشته را جبران کنیم در غیر این صورت فاصله ما با دیگر کشورها از یک دهه و دو دهه به سال نوری تبدیل می شود.

وی با بیان اینکه مدیریت تنها راه توسعه یافتگی در کشور ماست تصریح کرد : تنها راه نجات ما در عرصه های مدیریتی و تصمیمگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

قالیباف در ادامه با اشاره به حضور 45 روز پیش خود در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح تحول اقتصادی گفت: آنجا اعلام کردم که در خصوص مثبت و یا منفی بودن این طرح نمی خواهم صحبت کنم. با توجه به اینکه انتقادات جدی بر این طرح داریم اما فرض را بر این می گذاریم که این بهترین و بی نقص ترین طرح است ولی ما باید نحوه اجرای طرح را ببینیم.

وی افزود: با این ساختار اداری و سیاسی که از 100 سال گذشته برای کشور ما به ارث رسیده و حداقل در 50 سال گذشته هیچ بازنگری و ساختارشکنی در آن اتفاق نیفتاده است هر نسخه خوبی هم وجود داشته باشد امکان پیاده سازی ندارد.

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود به تبصره 13 اشاره کرد و یادآور شد: تبصره 13 یکی از افتخارات و تصمیمهای درست دولت و مجلس بود که از دولت هشتم آغاز شده و ادامه آن در دولت نهم پیگیری شده و استارت آن در مجلس هفتم خورده و در مجلس هشتم ادامه یافته است و همه سلایق و گرایشهای متعدد مدیریتی و سیاسی در این تبصره نظر دادند.

وی ادامه داد: انصافا تبصره 13 بی نقص ترین لایحه ای بود که در مجلس به تصویب رسید ولی امروز بعد از گذشت 4 سال کارکردن به بدترین لایحه در حوزه اجرا و عمل تبدیل شده است.

قالیباف افزود: اخیرا بر اساس گزارش دیوان محاسبات این تبصره پیشرفت 30 درصدی داشته است. البته نمی خواهم بگویم که نگاه سیاسی هم بی تاثیر نبوده اما نگاههای سیاسی کمترین تاثیر را داشته و مهمترین چیزی که این تبصره را به زمین زد و اجازه نداد به یک تصمیم خوب تبدیل شود نبود یک قدرت مدیریتی برای اعمال یک تصمیم خوب در سیستم اداری سیاسی بوده است.

وی معتقد است اگر امروز معتقد به تبادل در حوزه علم و ثروت هستیم و برای ما دسترسی یکسان یک حقیقت است ، اگر به عدالت به عنوان آرزو اعتقاد داریم، اگر کرامت انسانی برایمان مهم است و در یک کلام اگر حکمرانی خوب اساس آرمانهای سیاسی ما در مجموعه نظام و انقلاب اسلامی است باید از مسیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به همه اهداف برسیم.

شهردار تهران افزود: فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند عدم تعادل ساختارها را حل کند و مشارکت معنی دار مردم ، حقوق شهروندی و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به ارمغان بیاورد.

به گفته وی اگر امروز معتقدیم فساد، بیکاری، اشتغال و تورم از مهمترین چالشهای کشور است و دو دهه در حال تلاش برای حل اینها هستیم، فناوری اطلاعات می تواند این مشکلات را حل کند.

قالیباف اظهار امیدواری کرد تا بتوان این فاصله خطرناکی که از گذشته دور تا امروز بین محیط های علمی و اجرایی اتفاق افتاده را کم کرد و به صفر رساند.

شهردار تهران همچنین گفت: برنامه قطعی ما این است که در برنامه 5 ساله کاری کنیم که در پایان این برنامه شهر تهران در حوزه شهر الکترونیم و شهر مجازی جز 10 شهر برتر دنیا باشد.

وی در پایان خواستارکمک نخبگان جامعه شد وخطاب به افراد حاضر در کنفرانس گفت: دست نیاز به سوی همه شما دراز می کنیم و این شما هستید که به ما کمک می کنید و زمینه خدمت صادقانه ما مدیران به مردم را فراهم می کنید.