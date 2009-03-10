  1. هنر
  2. سایر
۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۰۰

"خاطرات احمد احمد" به چاپ دوازدهم رسید

"خاطرات احمد احمد" به چاپ دوازدهم رسید

چاپ دوازدهم "خاطرات احمد احمد" به فاصله کمی از چاپ یازدهم آن توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "خاطرات احمد احمد" از سری کتابهای نقره‌ای سوره مهر به شمار می‌آید توسط دفتر ادبیات انقلاب اسلامی منتشر شد.

این کتاب نقل وقایع و خاطرات راوی طی بیش از 70 ساعت مصاحبه و بیش از دو سال کار و تحقیق است.

احمد احمد از مبارزین دوره رژیم پهلوی است که با گروههای مبارز بسیاری چون حزب‌الله و سازمان مجاهدین خلق همکاری و فعالیت داشته و به سبب آن چندین بار دستگیر، شکنجه و زندانی شده است. او در آخرین برخورد با مأموران ساواک از ناحیه پا تیر خورد و مصدوم و معلول شد.

فهرست کتاب "خاطرات احمد احمد" از بخش‌های متنوعی تشکیل شده که عناوینی همچون اولین آموزه‌ها، بغضهای ترکیده، عرصه‌های جدید، بارش در کویر، ارمغان سفر، بوی سیب، حصار در حصار، تندر و نغمه‌های امید دیده می‌شود.

چاپ دوازدهم خاطرات احمد احمد در 576 صفحه قطع رقعی و با قیمت 8100 تومان منتشر شده است.

کد مطلب 847248

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها