منصوری فیلمبردار پروژه جدید حقیقی شد

منصوری درباره فعالیت‌های اخیر خود به خبرنگار مهر گفت: برای فیلمبرداری فیلم تازه مانی حقیقی با او و محمدرضا تخت‌کشیان تهیه‌کننده فیلم مذاکره کرده‌ام و کار فیلمبرداری از اردیبهشت 88 شروع می‌شود.



او در مورد دیگر کارهای خود گفت: حدود یک و نیم ماه قبل فیلمبرداری "محاکمه در خیابان" به کارگردانی مسعود کیمیایی به پایان رسید و به زودی برای فیلمبرداری فیلمی کوتاه به لبنان می‌روم.

منصوری درباره این پروژه گفت: با یکی از کمپانی‌های لبنانی برای فیلمبرداری چند کار کوتاه قرارداد دارم و بعد از برگشت کار در فیلم حقیقی را شروع می‌کنم.