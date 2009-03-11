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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۰۴

منصوری فیلمبردار پروژه جدید حقیقی شد

منصوری فیلمبردار پروژه جدید حقیقی شد

فیلم سینمایی "پنجاه کیلو آلبالو" به کارگردانی مانی حقیقی اردیبهشت سال آینده کلید می‌خورد و تورج منصوری فیلمبردار این پروژه است.

منصوری درباره فعالیت‌های اخیر خود به خبرنگار مهر گفت: برای فیلمبرداری فیلم تازه مانی حقیقی با او و محمدرضا تخت‌کشیان تهیه‌کننده فیلم مذاکره کرده‌ام و کار فیلمبرداری از اردیبهشت 88 شروع می‌شود.

او در مورد دیگر کارهای خود گفت: حدود یک و نیم ماه قبل فیلمبرداری "محاکمه در خیابان" به کارگردانی مسعود کیمیایی به پایان رسید و به زودی برای فیلمبرداری فیلمی کوتاه به لبنان می‌روم.

منصوری درباره این پروژه گفت: با یکی از کمپانی‌های لبنانی برای فیلمبرداری چند کار کوتاه قرارداد دارم و بعد از برگشت کار در فیلم حقیقی را شروع می‌کنم.

 

کد مطلب 847251

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