180 طرح در بخشهای مختلف منابع طبیعی ایلام اجرا شد

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این طرحها در بخشهای مرتع، جنگل، بیایان و.. به منظور حفاظت از منابع طبیعی استان ایلام اجرا شده است.

وی بیان داشت: میزان اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرحها 62 میلیارد ریال بوده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در هفته منابع طبیعی 34 طرح در استان ایلام به بهره برداری رسیده است، خاطرنشان کرد: میزان اعتبار برای اجرای این طرحها 250 میلیارد ریال بوده است.

بازدار عنوان کرد: اهمیت منابع طبیعی استان ایلام به حدی است که در سال جاری یک هزار و 130 پرونده در محاکم قضایی در خصوص تخلف و تعرض به منابع طبیعی استان ایلام تشکیل شده است.

این مسئول یادآور شد: استان ایلام عروس زاگرس است ولی جز 17 استان بیابانی کشور نیز هست و 140 هزار کانون فرسایش بادی در شهرستان مرزی دهلران وجود دارد.