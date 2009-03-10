طرح جامع ترافیک تهران بزودی ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق محصولی روز سه شنبه در حاشیه همایش سراسری روسای پلیس راهنمایی و رانندگی در جمع خبر نگاران گفت: بزودی طرح جامع ترافیک تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد که در این طرح نیروی انتظامی نقش اساسی دارد و امیدواریم با اجرایی شدن این طرح مشکلات ترافیکی تهران حل شود.

وی ادامه داد: البته دستگاههای مسئول باید فرهنگسازی مناسبی داشته باشند تا مردم برای تردد در داخل شهر بیشتر از وسائل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

وزیر کشور درباره طرح صیانت از حقوق شهروندی و تشکیل یک ستاد برای اجرایی کردن این طرح گفت: استفاده از راهکارهای فرهنگی در این ستاد در اولویت قرار دارد و از توان تمامی دستگاههای مسئول در این راستا استفاده می ‌شود.

محصولی از اختصاص بودجه 100 میلیارد تومانی برای کمک به نیروی انتظامی در سال آینده خبر داد و گفت: امیدواریم با اختصاص این بودجه و اقدامات موثر نیروی انتظامی شاهد افزایش بهره ‌وری این نیرو در سال آینده باشیم.

وی درباره افزایش ترافیک جاده ای افزود: متاسفانه رشد تعداد خودروها در کشور سالانه حدود 17 درصد و زیرساختها تنها 5/1 درصد است که بدین ترتیب می ‌توان گفت اختلاف رشد خودرو با توسعه زیرساختها 5/15 درصد است.

محصولی با تاکید بر اینکه باید نظارت پلیس بدون حضور فیزیکی با استفاده از تجهیزات روز دنیا انجام شود گفت: باید متخلفان احساس کنند که همیشه پلیس هست و در امان نیستند.

وزیر کشور خطاب به رؤسای پلیس راهنمایی در سراسر کشور گفت: در نوروز باید برخورد با متخلفان به صورت قاطع بوده و در برابر رانندگان وسائل نقلیه عمومی متخلف این برخورد باید شدت بیشتری داشته باشند.