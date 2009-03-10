کاشت 15 هزار اصله نهال در شهرستان تالش

به گزارش خبرنگارمهر در تالش، بیش از 500 نفر از دوستداران طبیعت سبز، جوانان عضو جمعیت هلال احمر، کارکنان و مسئولان ادارات و کودکان پیش دبستانی 15 هزار اصله نهال کاج و سرو را در حاشیه رودخانه ها، آبگیرها، محوطه ادارهها و یک هکتار از جنگلهای مخروبه و کم بازده ساحلی جوکندان کاشتند.

رئیس اداره منابع طبیعی تالش گفت: از ابتدای امسال تاکنون در 100 هکتار از جنگلهای مخروبه و کم بازده این شهرستان نهال کاشته شده است.

سید مازیار رضوی با اعلام اینکه درختکاری باید در قالب یک نهضت سبز فرهنگ سازی شود افزود: مردم باید بیش از این با فرهنگ درختکاری و توسعه فضای سبز آشنا شوند و به این امر واقف شوند که حیات بشریت در گرو حفظ منابع طبیعی است.

وی اظهار داشت: حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه ملی و ضرورت همگانی است و باید در حفظ این سرمایه بشری همه اقشار جامعه همکاری کنند.

رضوی خاطر نشان کرد: ما باید به نسل آینده یاد بدهیم که نسبت به عرصه های منابع طبیعی حساس باشند چرا که ممکن است تا چند سال آینده این منابع طبیعی وجود نداشته باشند.

رئیس اداره منابع طبیعی تالش در ادامه بهترین راه رهایی از درگیریهای ناشی از گسترش شهرنشینی را پناه بردن به طبیعت دانست و یادآورشد: توسعه فضای سبز همت همه مسئولان را می طلبد.