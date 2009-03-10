اهالی تئاتر و رسانه باید به مدیریت تئاتر کشور نمره بدهند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پارسایی در ابتدای این نشست با حضور حسین راضی مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران درباره تسویه مالی با گروههای نمایشی سال 87 خاطرنشان کرد: سال مالی تئاتر کشور شامل فاصله زمانی دو دوره جشنواره تئاتر فجر است. از این رو کلیه گروههایی که تا پایان دیماه با شورای ساخت قرارداد منعقد کردهاند از 21 تا 28 اسفندماه مبلغ قرارداد خود را دریافت میکنند.
وی ادامه داد: البته پرداخت مبالغ اینگونه است که 90 درصد قرارداد به گروه و 10 درصد بعد از دریافت مستندات پرداخت مبلغ دریافتی به اعضای گروه به انجمن هنرهای نمایشی به کارگردان اثر پرداخت میشود. برخی نمایشها هم به شکل کمک هزینهای بودند و عقد قراردادشان بعد از جشنواره بوده، به صورت علیالحساب پول دریافت خواهند کرد.
مدیر کل هنرهای نمایشی در ادامه با اشاره به تداوم پروژه چهار فصل تئاتر در سال 88 درباره نتایج این پروژه گفت: این پروژه در معرفی چهرههای جدید درامنویسی، تکاپو و فعالیت دفاتر کل ارشاد استانها در قبال درامنویسان، ارتباط حرفهای هنرمندان شهرستان با اساتید و همچنین شناخت افراد و هنرمندان جدید مؤثر بوده است. به طور طبیعی نمیتوان شتابزده به خروجی این پروژه نگاه کرد زیرا در آن صورت امری فرمایشی خواهد بود.
پارسایی درباره مدیریت چهار ساله خود در اداره کل هنرهای نمایشی گفت: فراز و فرودهای تئاتر در روند مدیریت هنرهای نمایشی تأثیرگذار است و تغییر مدیریتها در پایان هر دوره سیاسی اجازه دیده شدن فعالیتهای درخشان مدیران قبلی را نمیدهد. من اداره کل هنرهای نمایشی را در فرودی تحویل گرفتم که یکسال و نیم به پایان دولت هشتم باقی مانده و بسیاری از اتفاقهای مبارک و درخشان به دلیل تغییر مدیریتها متوقف شده بود.
وی افزود: برنامه بنده این بود که اداره پروازی مجدد داشته باشد و سعی کردم آن را به جایگاه اصلی خود بازگردانم. در دولت نهم با شعار عدالت، اعتبارات نمایشی برای همه فعالیتهای حوزه تئاتر اختصاص یافت. سعی من این بود که از تجربیات هنرمندانی که تجربه مدیریتی داشتند بهرهمند شوم و حاضر نیستم نمرهای به خود بدهم. ولی از دستاوردهای مدیران پیشین و هنرمندانی که در قالب شورای تخصصی اجازه دادند تا طرحهای جدید ارائه دهم، تشکر میکنم.
مدیر کل هنرهای نمایشی با اشاره به آمادگی همکاری برای حمایت از تئاتر خصوصی و توسعه فضاهای نمایشی در سال 88 درباره وضعیت بنای ضلع جنوبی تئاتر شهر گفت: تخریب پارکینگ و خیابان ضلع جنوبی تئاتر شهر از ابتدا با مخالفت ما و هنرمندان مواجه شد و حتی دکتر قالیباف در ابتدای مدیریت در شهرداری با این حرکت مخالف بودند. حفاری و تخریب خیابان مجاور تئاتر شهر برای ساختمان مجموعه خطرساز است و عواقب بعدی برای ساختمان بر عهده شهرداری خواهد بود.
در ادامه نشست راضی مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی درباره وضعیت دفاتر این انجمن در مراکز استانها گفت: انجمن بر اساس مجوزی که دریافت کرده و موارد روشنی که در اساسنامهاش درج شده اجازه دارد در مراکز استانها شعبه تأسیس کند. اما این شعب مانند گذشته تشریفاتی نخواهند بود و حمایت از گروههای نمایشی در اشکال گوناگون و تقویت بنیههای مادی و معنوی گروههای نمایشی شهرستانها از جمله اهداف ماست.
وی ادامه داد: در سال جاری مالی نزدیک به یک میلیارد تومان از بودجهای که از طریق اداره کل هنرهای نمایشی در اختیار انجمن قرار گرفته به فعالیتهای نمایشی در استانها اختصاص پیدا میکند. انجمن هنرهای نمایشی با اداره کل هنرهای نمایشی تفاهمنامهای را منعقد و فعالیت خود را از تیرماه 87 شروع کرده است. ما در تمام استانها شعب را راهاندازی کردهایم و مسئولین نیز انتخاب شدهاند و حداقل 10 اجرای عمومی برای گروه در شهرستانها از تأکیدات ما به شعبمان است.
در پایان این نشست با حضور پارسایی مدیر کل هنرهای نمایشی و راضی مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی از اولین سالنامه تئاتری کشور رونمایی شد.
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