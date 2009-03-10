محرومیت دو ساله برای دوپینگی های والیبال و واترپلو

به گزارش خبرنگار مهر، شورای صدور رای ستاد ملی مبارزه با دوپینگ پس از نشست امروز خود نیما اسفندیاری بازیکن لیگ برتری والیبال و محسن علیزاده ورزشکار تیم واترپلوی نفت و گاز گچساران را که با استفاده از مواد ممنوعه مندرج در فهرست داروهای "استروئیدآنابولیک" اقدام به دوپینگ کرده بودند، به مدت دو سال از حضور در میادین ورزشی داخلی و خارجی محروم کرد.

همچنین اعضای این شورا پس از بررسی دوباره پرونده سیدساجد جلالی این پرونده را به شورای مرکزی نادو ارجاع دادند تا کیومرث هاشمی (رئیس ستاد ملی مبارزه با دوپینگ)، بهرام افشارزاده( دبیر کل کمیته ملی المپیک)،کرم الله علیمرادی(رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران)، دبیر کمیته پارالمپیک، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تربیت بدنی، مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون هابه عنوان اعضای این شورا حکم نهایی را در مورد خاطی یا خاطیان این پرونده صادر کنند.

دکتر رامین احمدی طباطبایی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) ضمن تائید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: از آنجا که اقدام به دوپینگ نیما اسفندیاری و محسن علیزاده برای نخستین بار اتفاق افتاده بود طبق آئین نامه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) با رای دو سال به اعمال محرومیت برای آنها بسنده کردیم. ضمن اینکه محرومیت این دو ورزشکار خاطی از زمان انجام نمونه گیری در نظرگرفته خواهد شد.

وی درمورد علت ارجاع پرونده کشتی گیر متخلفی که در حین محرومیت اقدام به حضور درعرصه مسابقات کرده بود، تصریح کرد: پرونده سیدساجد جلالی با توجه به نامه نگاری های صورت گرفته از سوی فدراسیون کشتی و ادله ای که مسئولین این فدراسیون در این زمینه اعلام کردند به قدری پیچیده شده بود که تصمیم گیری نهایی را نیازمند دریافت نظر اعضای شورای مرکزی دانستیم.

طباطبایی با بیان اینکه پیش از پایان سال جاری رای نهایی در خصوص سید ساجد جلالی اعلام خواهد شد، تاکید کرد: شورای مرکزی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ هفته آینده درمورد این پرونده تشکیل جلسه داده و حکم لازم را اعلام می کند.

سخنگوی نادو با تاکید بر اینکه حساسیت این ستاد بر روی والیبال زیاد شده است، یاد آور شد: این برای نخستین بار بود که یک بازیکن از رشته والیبال اقدام به استفاده از مواد نیروزا کرده بود. در همین راستا و به منظور اینکه کنترل دوپینگ در این رشته با حساسیت بیشتری دنبال شود دیشب افسران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با حضور در محل دیدار دو تیم پیکان و سایپا از دو بازیکن هر یک از این تیم ها نمونه گیری کردند.