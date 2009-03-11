جزئیات پیشنهاد نامزدی تهران به عنوان پایتخت جهانی کتاب در سال 2011

محمد مشاری معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات پیشنهاد ایران به یونسکو برای انتخاب تهران به عنوان پایتخت جهانی کتاب در سال 2011، گفت: نسخه پایانی این پیشنهاد تا اواخر هفته آینده نهایی و به کمیته انتخاب شهرها برای پایتخت جهانی کتاب در یونسکو ارسال می‌شود. هر چند بر اساس برنامه اعلام شده ما برای این کار تا روز 11 فروردین 88 فرصت داریم.

وی افزود: کمیته مذکور مرکب از نمایندگانی از یونسکو، اتحادیه بین‌المللی ناشران (IPA)، فدراسیون بین‌المللی کتابفروشان (IBF) و فدراسیون بین‌المللی انجمنها و موسسات کتابخانه‌ای (IFLA) است که ریاست آن را نیز اتحادیه بین‌المللی ناشران بر عهده دارد. این کمیته طرحهای رسیده از تمامی کشورها را در این زمینه بررسی می‌کند و ما نیز بر اساس دعوت نامه‌ای که چندی پیش از طرف یونسکو برای انتخاب پایتخت جهانی کتاب در سال 2011 صورت گرفت طرح خود را ارائه خواهیم کرد.

این مقام مسئول در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اضافه کرد: در این فراخوان از مسئولان هر شهر خواسته شده بود که مستندات خود را با هدف اعلام نامزدی در انتخاب پایتخت جهانی کتاب ارسال کنند تا به آنها بررسی و در نهایت برترین شهر مورد نظر این کمیته انتخاب و معرفی شود.

برنامه‌هایی را تدارک دیده‌ایم که در صورت انتخاب تهران به عنوان پایتخت جهانی کتاب 2011 آنها را اجرا می‌کنیم

مشاری با اشاره به معیارهای این انتخاب گفت: یکی از این معیارها، امضای درخواست نامزدی یک شهر توسط شهردار آن شهر بود. معیار دیگر وجود طرحها و برنامه‌هایی منطقه‌ای و بین المللی است که برای سال 2011 تدارک دیده شده باشد. در همین بخش باید مشخص باشد که چه نهاد یا سازمانی از این طرحها و برنامه‌ها حمایت می‌کند و هزینه‌هایش چگونه پرداخت می‌شود.

وی در ادامه به ویژگیهای شهر تهران برای هدف مورد نظر تاکید کرد: درخواست نامزدی تهران به امضای دکتر محمدباقر قالیباف رسیده است. ضمن اینکه ما جلساتی را با قریب به 50 نفر از کارشناسان حوزه کتاب و کتابخوانی برگزار کرده‌ایم و در نهایت برنامه‌هایی را به همین منظور تدارک دیده‌ایم که در صورت انتخاب تهران به عنوان پایتخت جهانی کتاب در سال 2011 آنها را در همان سال اجرا می‌کنیم.

امتیازات تهران برای این انتخاب

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ادامه با اشاره به برخی آمار ویژگیهای شهر تهران را برای این هدف برشمرد و گفت: سالانه بیش از 50 هزار عنوان کتاب در کشور منتشر می‌شود که بخشی زیادی از این حجم در تهران صورت می‌گیرد. حدود 5500 کتابخانه اعم از کتابخانه‌های عمومی و خصوصی و خانگی و کوچک در تهران وجود دارد.

مشاری افزود: برگزاری دو دوره جشنواره کتابخانه‌های خانگی، وجود 3000 ناشر فعال در میان 7000 ناشر موجود در تهران، فعالیت مستمر و انبوده کتابفروشان در راسته خیابان انقلاب، بهره‌برداری قریب‌الوقوع از باغ کتاب تهران، برگزاری بیش از 20 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، وجود حمایتهای دولتی و غیر دولتی در حوزه کتابخوانی، تزریق فراوان بن‌های کتاب به مردم، برگزاری جشنواره‌ها و همایشها و مسابقات مرتبط با کتاب و ظرفیت عظیم کتابخانه ملی - که در تهران واقع شده است - از جمله ویژگیهای کلانشهر تهران برای نامزدی پایتخت جهانی کتاب است.

وی از تدارک برنامه‌هایی برای سال 2011 و در صورت انتخاب تهران به عنوان پایتخت جهانی کتاب خبر داد و گفت: حدود 70 عنوان برنامه مرتبط با این موضوع را شناسایی کرده‌ایم که در صورت انتخاب تهران به عنوان پایتخت جهانی کتاب در سطح وسیع اجرا می‌شوند.

امید ما برای انتخاب تهران به عنوان پایتخت جهانی کتاب در سال 2011 بسیار زیاد است

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچنین با اشاره به حمایتهای وزارت ارشاد و کمیسون ملی یونسکو در ایران از این پیشنهاد افزود: امید ما برای انتخاب تهران به عنوان پایتخت جهانی کتاب در سال 2011 بسیار زیاد است چرا که علاوه بر ظرفیتهای مورد اشاره، حتی برنامه شهر‌هایی که قبلاً پایتخت جهانی کتاب بوده‌اند به کیفیت مد نظر ما نمی‌رسد.

مشاری تاکید کرد: به جرات می‌توانیم ادعا کنیم که برنامه‌های ما رای این منظور، برنامه‌هایی ارزشمند و فاخر است و طی مکاتباتی که با یونسکو در این زمینه داشته‌ایم آنها از پیشنهاد ما استقبال کرده‌اند و ما نیز به این انتخاب بسیار خوشبین هستیم.

از سال 2001 تا کنون به ترتیب شهرهای بارسلونا، اسکندریه، دهلی نو، آنتورپ، مونترال، تورین، بوگوتا، آمستردام و بیروت این عنوان را به خود اختصاص داده‌اند. لوبلیانا پایتخت اسلوونی نیز به عنوان پایتخت جهانی کتاب در سال 2010انتخاب و معرفی شده است.